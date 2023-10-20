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        Haberler Gündem Çevre BARAJLAR ALARM VERİYOR| İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İşte İSKİ 20 Ekim baraj doluluk oranları

        İSKİ'den kritik uyarı! Baraj doluluk oranı düşüyor!

        Türkiye genelinde yaşanan kuraklığın ardından eylül ayının son haftasında birçok bölgemizde beklenen sağanak yüzünü gösterdi. İstanbul'da, 5 günlük yağışın ardındansa doluluk oranı yeniden düştü. Dün, yüzde 21.22 olarak ölçülen doluluk oranı, İstanbul'un 2 gün aldığı yağışa rağmen, bu sabah yüzde 21.12 olarak verilere yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2023 - 11:22 Güncelleme: 20.10.2023 - 11:30
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        İSKİ'den kritik uyarı! Baraj doluluk oranı düşüyor!
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        İstanbul'da iki gün süren sağanak yağışın ardından İSKİ, bu sabah, kente su sağlayan barajların ortalama doluluk oranını açıkladı.

        YÜZDE 21.12'YE GERİLEDİ

        Mega kentte, sağanağa rağmen barajların doluluk oranı geriledi. Dün yüzde 21.22 olarak ölçülen doluluk oranının İSKİ tarafından yapılan açıklamada yüzde 21.12'ye düştüğü görüldü.

        SU TÜKETİMİNE DİKKAT

        Yetkililer, vatandaşların su kullanımında duyarlı olması çağrısını yineledi.

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