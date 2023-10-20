İSKİ'den kritik uyarı! Baraj doluluk oranı düşüyor! Türkiye genelinde yaşanan kuraklığın ardından eylül ayının son haftasında birçok bölgemizde beklenen sağanak yüzünü gösterdi. İstanbul'da, 5 günlük yağışın ardındansa doluluk oranı yeniden düştü. Dün, yüzde 21.22 olarak ölçülen doluluk oranı, İstanbul'un 2 gün aldığı yağışa rağmen, bu sabah yüzde 21.12 olarak verilere yansıdı

Habertürk Giriş: 20.10.2023 - 11:22 Güncelleme: 20.10.2023 - 11:30 facebook

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