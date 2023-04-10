Baraj suları çekilince ortaya çıktı, duyan görmeye gitti

Burada doğdum ve burada büyüdüm. Hala buradayım ve burayı terk etmek istemiyorum. Hatıralarımız, arkadaşlıklarımız, çocuklar, hepsi aklımıza geliyor. Zaten unutacak gibi de değiliz. Unutmuyoruz. Unutamayız. Burası bir zamanlar çok güzel bir köydü. Burada 150'ye yakın hane vardı. Ama şu anda maalesef tepelerde yeri olan birkaç tane ev var.