İSKİ'den önemli açıklama! Barajlarda son durum!

Yurdun büyük kesiminde mevsimle birlikte etkisini gösteren kar yağışı ve sağanakla, barajlar ve göletler dolmaya başladı.
BARAJLARDA DOLULUK ORANI: % 57.23
İSKİ'den bu sabah yapılan açıklamada, 2 Mart itibariyle, İstanbul barajlarının doluluk oranı ortalama yüzde 57.23'e yükseldi.
KAR YAĞIŞIYLA SU MİKTARI ARTTI
İstanbul’da aralık ayında barajların toplam doluluk oranı yüzde 20’nin altına düşerken, etkisini gösteren kar yağışı sonrası bu oran yüzde 50’lilerin üzerine çıkıp, 60'lara yaklaşmaya başladı.
İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı düne göre yüzde 0.5 arttı.
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