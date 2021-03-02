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HaberlerGündemÇevreİstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 2 Mart| Son dakika: Yüzde 60 sınırında
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İSKİ'den önemli açıklama! Barajlarda son durum!

İstanbul'da, aralık ayının ortasında yüzde 19'lara düşen barajlardaki su miktarı, yağan kar ve yağmurun ardından yükselmeye devam ediyor. İSKİ'den bu sabah yapılan açıklamada, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 57.23'e ulaştı. Bu oranın mevsimsel yağışlarla birlikte daha da artabileceği vurgulandı

İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 2 Mart| Son dakika: Yüzde 60 sınırında
HABERTURK.COM

Yurdun büyük kesiminde mevsimle birlikte etkisini gösteren kar yağışı ve sağanakla, barajlar ve göletler dolmaya başladı.

BARAJLARDA DOLULUK ORANI: % 57.23

İSKİ'den bu sabah yapılan açıklamada, 2 Mart itibariyle, İstanbul barajlarının doluluk oranı ortalama yüzde 57.23'e yükseldi.



KAR YAĞIŞIYLA SU MİKTARI ARTTI

İstanbul’da aralık ayında barajların toplam doluluk oranı yüzde 20’nin altına düşerken, etkisini gösteren kar yağışı sonrası bu oran yüzde 50’lilerin üzerine çıkıp, 60'lara yaklaşmaya başladı.

İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı düne göre yüzde 0.5 arttı.

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