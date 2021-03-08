Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın talimatıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerini sıklaştıran İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında müzik sesleri gelen bir barakayı kontrol etti.
AA'nın haberine göre ekipler, içeride toplu halde salgın kurallarını ihlal ederek eğlence düzenleyen 10 kişiye, kimlik kontrollerinin ardından İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları gereği 31 bin lira idari para cezası uyguladı.
İşlemlerin ardından vatandaşlar evlerine gönderilirken ilçe genelinde bu tür toplu buluşmalara izin verilmeyeceği, kuralları ihlal edenler hakkında cezai uygulamaların devam edeceği belirtildi.
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