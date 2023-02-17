BARBAROS HAYREDDİN SULTANIN FERMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Barbaros Hayreddin ve Mia De Luna, Dük Sforza’nın kendilerine kurduğu tuzaktan kurtulmuşlar ve kitabı Derviş babaya ulaştırmayı başarmışlardır. Derviş Baba, Aydın Reis’i iyileştirebilmek için ilacı hazırlamaya başlamıştır. Ayas Paşa, kızının Kemankeş Paşa ile evlenmesine rıza gösterir. Kemankeş Paşa, annesi Halime Hatunla beraber Şukufe Hatunu istemeye gideceklerdir. Seyyare Hatun ve Nazife Hatun’un ambarına baskın yapılır, fıçılardan barut çıkar. İki kardeş Kemankeş Paşa tarafından tutuklanır. Kral Şarlken, Floransa’yı almak için, ordusuyla beraber şehre gelir. Prensin Barbaros Hayreddin tarafından kaçırıldığını öğrenir. Barbaros Hayreddin’in Kral Şarlken’ e bir teklifi olacaktır.