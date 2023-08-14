Barbie'yi izleyen bazı kadınlar sevgililerinden ayrıldı! Yoksa bir test mi?

Barbie'yi izleyen bazı kadınlar sevgililerinden ayrıldı! Yoksa bir test mi?

Margot Robbie'nin canlandırdığı Barbie, Ryan Gosling'in canlandırdığı Ken karakteri ile gerçek dünyaya yolculuk eder. Filmde Barbieland kadınlar tarafından yönetilmektedir, ancak Ken'ler gerçek dünyamızda ataerkilliği gördüğünde Barbielan'de bazı şeylerin değişmesini ister. Kısaca film toplumda cinsiyet eşitliği açısından düzeltilmesi gereken şeylerin hala gelişmediğini eğlenceli bir şekilde yansıtıyor.

Ancak filmde verilen mesajların fazla "erkek düşmanlığı" olduğunu düşünen bir kesimde var. Sosyal medyada kadınlar tarafından başlatılan "erkeklerin feminizm ve ataerkillik konusundaki görüşlerini anlamak için bir turnusol testi" ifadesi oldukça popülerleşti.

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SOSYAL MEDYADA TEPKİLER GİDEREK BÜYÜYOR

Twitter'da bir kullanıcı "Eğer erkek arkadaşınız ya da eşiniz Barbie filmindeki herhangi bir şeyden rahatsız oluyorsa, ondan ayrılmalısınız" şeklinde tweet attı.

Başka bir kadın kullanıcı ise "Erkek arkadaşınızla Barbie filmi hakkında tartışmak zorunda kaldıysanız, onu terk edin" yorumunda bulundu.