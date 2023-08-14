Yoksa bir testi mi? Barbie'yi izleyen bazı kadınlar sevgililerinden ayrılıyor!
Barbie filminde konu edilen feminizm ve ataerkillik düşünceleri izleyenler arasında gerginlik yaratacak seviyeye kadar ulaştı. Filmde işlenen feminizm mesajları eğlenceli bir şekilde seyirciye aktarılmaya çalışılıyor. Ancak bazı izleyiciler bu kurgusal hikayeyi "erkek düşmanlığı" olarak da yorumluyor. Sosyal medyayı ikiye ayıran "erkeklerin feminizm ve ataerkillik konusundaki görüşleri için bir turnusol testi" ve Barbie filmindeki görüş ayrılığı birçok kadının erkek arkadaşıyla problemler yaşamasına bile neden oldu. Peki asıl neden Barbie mi?
Margot Robbie'nin canlandırdığı Barbie, Ryan Gosling'in canlandırdığı Ken karakteri ile gerçek dünyaya yolculuk eder. Filmde Barbieland kadınlar tarafından yönetilmektedir, ancak Ken'ler gerçek dünyamızda ataerkilliği gördüğünde Barbielan'de bazı şeylerin değişmesini ister. Kısaca film toplumda cinsiyet eşitliği açısından düzeltilmesi gereken şeylerin hala gelişmediğini eğlenceli bir şekilde yansıtıyor.
BARBİE BİR TEST Mİ?
Ancak filmde verilen mesajların fazla "erkek düşmanlığı" olduğunu düşünen bir kesimde var. Sosyal medyada kadınlar tarafından başlatılan "erkeklerin feminizm ve ataerkillik konusundaki görüşlerini anlamak için bir turnusol testi" ifadesi oldukça popülerleşti.
SOSYAL MEDYADA TEPKİLER GİDEREK BÜYÜYOR
Twitter'da bir kullanıcı "Eğer erkek arkadaşınız ya da eşiniz Barbie filmindeki herhangi bir şeyden rahatsız oluyorsa, ondan ayrılmalısınız" şeklinde tweet attı.
Başka bir kadın kullanıcı ise "Erkek arkadaşınızla Barbie filmi hakkında tartışmak zorunda kaldıysanız, onu terk edin" yorumunda bulundu.
Kadınların sosyal platformlarda tepkileri giderek büyüyor. Hatta Barbie filmine verdikleri tepkiler nedeniyle gerçekten erkek arkadaşıyla ayrılan kişiler bile var.
TikTok'da kadın bir kullanıcı "Bir erkeğin bana çöp gibi davranmasına izin vermeyeceğim. Benden bu kadar" diyerek filmi izlemekten vazgeçmesi üzerine terk edip filme onsuz gittiği videosunu yayınladı.
SORUN SADECE BARBİE FİLMİ Mİ?
Sosyal medyada birçok kadın kullanıcı benzer örneklerle erkek arkadaşı ya da eşinden ayrıldı. Sadece bir film gibi gözüksede aslında önemli fikir ayrılıklarına vurgu yapıyor. Barbie filminin kadınlar üzerindeki etkisi küçük davranışların ve görüşlerin çığ gibi büyüyerek zihinlerinde zaten var olan düşünceleri açığa çıkarmasına yardımcı olduğu açıkça görülüyor.
Öte yandan bazı erkek kullanıcılar bu paylaşımlardan hoşnutsuz olduklarını dile getirdi ve sadece bir film yüzünden ilişki bitiren biriyle beraber olmak istemeyeceklerini dile getirdiler.
Kaynak: Mashable