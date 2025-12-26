Karadeniz’de barbunya fasulyesi tarım olarak da yaygındır, bu yüzden taze barbunyanın sıkça kullanıldığı hafif ve sulu tariflere rastlanır. Bu çeşitlilik gösterir ki barbunya belirli bir yöreye bağlı değildir. Fakat pişirme tarzı, kullanılan sebzeler ve yağ oranı bölgeden bölgeye değişir. Bu farklılıklar barbunyayı hem yerel hem de ulusal mutfakta güçlü bir yere taşır. İşte barbunya tarifi ve barbunya pişirme yöntemi…

BARBUNYA NASIL PİŞİRİLİR?

Barbunya doğru pişirildiğinde hem yumuşak hem de hafif sulu bir kıvama ulaşır. Bu yemeğin temel özelliği tanelerin iç kısmının kremsi bir yapı kazanmasıdır. Zeytinyağlı bir tarif olduğu için yağın dengesi önem taşır. Fazlası yemeği ağırlaştırır azı ise tadın yeterince derinleşmesini engeller. Barbunyayı hazırlarken ilk aşama tanelerin tazeliğini kontrol etmektir. Taze barbunya rengi belirgin, yüzeyi pürüzsüz ve kokusu hafiftir. Kuru barbunya kullanılacaksa bir gece önceden suda bekletmek gerekir.

Malzemeler

500 gram taze barbunya veya 2 su bardağı kuru barbunya

1 adet büyük boy soğan

2 adet havuç

2 adet domates (kabukları soyulmuş)

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı toz şeker

4 su bardağı sıcak su

Geniş tencere Kuru barbunya kullanılacaksa bir gece önceden bol suda bekletilir. Suyu emen taneler şişer ve pişme sırasında daha kolay yumuşar. Taze barbunya kullanılacaksa kabuklarından ayrılır ve yıkanır. Tencereye zeytinyağı alınır ve hafifçe ısıtılır. Soğan yemeklik doğranır. Tencereye eklenir ve yumuşayana kadar çevrilir. Soğanın hafifçe kararmadan şeffaflaşması gerekir. Bu aşama yemeğin temel kokusunu belirler. Ardından doğranmış havuç eklenir. Havuçlar birkaç dakika çevrildiğinde yağa tat bırakır. Domatesler kabukları soyulduktan sonra küçük küpler halinde doğranır ve tencereye eklenir. Domates tencereye girince suyunu bırakır ve soğan–havuç karışımını yumuşatır. Barbunya taneleri eklenir. Tüm malzemeler nazikçe karıştırılır. Toz şeker bu aşamada eklenir. Bu küçük miktar sebzelerin doğal tadını dengeler. REKLAM Tencereye sıcak su eklenir. Sıcak su kullanmak tanelerin aniden gerilmesini engeller. Tuz ve baharat ilave edilir. Tencerenin kapağı yarı açık bırakılır. Bu yöntem hem taşmayı önler hem de baharatın yemeğe eşit dağılmasına katkı verir. Ocağın ısısı kısık seviyeye getirilir. Barbunya kısık ateşte piştiğinde hem dağılmadan yumuşar hem de suyunda hafif bir yoğunluk oluşur. Ortalama pişme süresi taze barbunyada 35–40 dakika, kuru barbunyada daha uzundur. Arada bir tanelerden birini kontrol edebilir, yeterince yumuşamışsa pişirme aşamasını tamamlayabilirsin. Barbunya ocaktan alındıktan sonra hemen servis edilmemelidir. Tencere kapağı kapalı hâlde kısa bir süre dinlendirilir. Bu dinlenme tanelerin içindeki ısının dengelenmesine katkı verir. Yemeğin suyu bu sürede daha parlak ve oturmuş bir kıvama ulaşır.

Düdüklü tencere yöntemi zamanı kısaltmak isteyenler için uygundur. Islatılmış barbunya düdüklüde daha kısa sürede yumuşar fakat su miktarının doğru ayarlanması gerekir çünkü hızlı pişen barbunya suyunu çabuk çeker. Haşlama yöntemi de bir alternatiftir. Barbunyayı önce haşlayıp süzdükten sonra salçalı karışımla birleştirmek daha sade bir tat oluşturur. Hangi teknik tercih edilirse edilsin tuzu pişmenin son bölümünde eklemek, tanelerin sertleşmesini önler. Barbunyayı karıştırırken nazik davranmak da önemlidir çünkü taneler uzun pişirme sonunda kolayca çatlayabilir. Doğru ısı ve süre ayarlandığında barbunya her teknikte yumuşak, parlak ve dengeli bir kıvama ulaşır. BARBUNYA PİŞİRMENİN PÜF NOKTASI Barbunya pişirirken en etkili sonuç tanelerin hazırlık aşamasında doğru işlenmesiyle başlar. Kuru barbunya kullanılıyorsa bir gece önceden suya bırakmak şarttır. Bu bekleme süresi tanelerin kabuğunu yumuşatır ve pişme sırasında çatlamasını önler. Taze barbunya kullanıldığında ise kabuktan ayrılan taneleri fazla bekletmeden pişirmek gerekir. Yemeğin temel kokusunu oluşturan soğan sakin ısıyla kavrulmalıdır. Soğan yanarsa barbunyanın tadı sertleşir. Havuç ve domatesi doğru sırayla eklemek sebzelerin yağa aromasını bırakmasını sağlar. Domates yumuşadığında barbunyanın pişme sürecine zemin hazırlar. Tencereye sıcak su eklemek tanelerin bir anda gerilmesini engeller.