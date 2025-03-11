Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Barcelona: 3 - Benfica: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Barcelona: 3 - Benfica: 1 | MAÇ SONUCU

        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Barcelona sahasında Benfica'yı ağırladı. 4 gol çıkan mücadeleyi Katalan temsilcisi 3-1 kazandı ve çeyrek finale yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 11.03.2025 - 23:02 Güncelleme: 11.03.2025 - 23:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yamal tarihe geçti, Barça çeyrek finalde!
        ABONE OL

        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Barcelona ile Benfica karşı karşıya geldi. İlk maçı 1-0 kazanan ev sahibi ekip, bu maçı da 3-1 kazandı.

        Katalan temsilcisine galibiyeti getiren golleri 11. ve 42. dakikalarda Raphina ile 27. dakikada Lamine Yamal kaydetti.

        Milli oyuncularımız Kerem Aktürkoğlu 56 dakika, Orkun Kökçü ise 70 dakika sahada kaldı.

        YAMAL TARİHE GEÇTİ

        Lamine Yamal, Şampiyonlar Ligi tarihinde, 17 yaş 214 günle bir maçta hem gol atan hem asist yapan en genç futbolcu oldu.

        ORUÇLARINI MAÇ İÇİNDE AÇTILAR

        Ramazan ayı sebebiyle erken saatte oynanan maçlar için futbolculara özel ilgi gösterilmesi zorunlu kılındı. Bu kritik maçın da TSİ 20.45'te başlaması ve Barselona kentinde güneşin batmasıyla birlikte ilk düdükten 7 dakika sonra iftar vakti girdi. Fransız hakem François Letexier, 14. dakikada topun dışarı gitmesiyle birlikte oyunu durdurdu ve oyuncuların kenara gitmesini sağladı. Barcelona'da Lamine Yamal ve Ansu Fati, Benfica'da ise mili futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü ile birlikte Zeki Amdouni, oruçlarını açtı.

        Bu sonucun ardından Barcelona toplam 4-1'lik skorla çeyrek finale yükseldi. Benfica ise turnuvaya veda etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eşini döverek öldüren adama 16 yıl hapis!
        Eşini döverek öldüren adama 16 yıl hapis!
        Lavrov: Batı muhtemelen şeytandan başka bir şeye inanmıyor
        Lavrov: Batı muhtemelen şeytandan başka bir şeye inanmıyor
        Kocasını silahla korumaya çalıştı!
        Kocasını silahla korumaya çalıştı!
        Trump'tan Kanada'ya yeni tarife
        Trump'tan Kanada'ya yeni tarife
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Mourinho ve Günay PFDK'ya sevk edildi!
        Mourinho ve Günay PFDK'ya sevk edildi!
        11 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        11 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Antrenörün feci ölümü! Ev yangınında hayatını kaybetti!
        Antrenörün feci ölümü! Ev yangınında hayatını kaybetti!
        Dünyada kan kaybeden Tesla Türkiye'de büyüdü
        Dünyada kan kaybeden Tesla Türkiye'de büyüdü
        Rangers'ı yıkım planı!
        Rangers'ı yıkım planı!
        Para gönderirken 'diğer'e dikkat
        Para gönderirken 'diğer'e dikkat
        'Borç batağında' iddiası
        'Borç batağında' iddiası
        Suriye liderinden özeleştiri
        Suriye liderinden özeleştiri
        Fatih Tekke resmen Trabzonspor'da!
        Fatih Tekke resmen Trabzonspor'da!
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        Benjamin Nurdan
        Benjamin Nurdan
        İşte Türkiye'nin en çok kullanılan isimleri ve soyadları
        İşte Türkiye'nin en çok kullanılan isimleri ve soyadları
        "Ayrılmadık"
        "Ayrılmadık"
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı