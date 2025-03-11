Barcelona: 3 - Benfica: 1 | MAÇ SONUCU

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Barcelona ile Benfica karşı karşıya geldi. İlk maçı 1-0 kazanan ev sahibi ekip, bu maçı da 3-1 kazandı.

Katalan temsilcisine galibiyeti getiren golleri 11. ve 42. dakikalarda Raphina ile 27. dakikada Lamine Yamal kaydetti.

Milli oyuncularımız Kerem Aktürkoğlu 56 dakika, Orkun Kökçü ise 70 dakika sahada kaldı.

YAMAL TARİHE GEÇTİ

Lamine Yamal, Şampiyonlar Ligi tarihinde, 17 yaş 214 günle bir maçta hem gol atan hem asist yapan en genç futbolcu oldu.

ORUÇLARINI MAÇ İÇİNDE AÇTILAR

Ramazan ayı sebebiyle erken saatte oynanan maçlar için futbolculara özel ilgi gösterilmesi zorunlu kılındı. Bu kritik maçın da TSİ 20.45'te başlaması ve Barselona kentinde güneşin batmasıyla birlikte ilk düdükten 7 dakika sonra iftar vakti girdi. Fransız hakem François Letexier, 14. dakikada topun dışarı gitmesiyle birlikte oyunu durdurdu ve oyuncuların kenara gitmesini sağladı. Barcelona'da Lamine Yamal ve Ansu Fati, Benfica'da ise mili futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü ile birlikte Zeki Amdouni, oruçlarını açtı.

Bu sonucun ardından Barcelona toplam 4-1'lik skorla çeyrek finale yükseldi. Benfica ise turnuvaya veda etti.