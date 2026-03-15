        Haberler Spor Futbol İspanya Barcelona: 5 - Sevilla: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Barcelona: 5 - Sevilla: 2 | MAÇ SONUCU

        İspanya LaLiga'nın 28. haftasında Barcelona, evinde Sevilla'yı 5-2 mağlup etti. Raphinha (3), Dani Olmo ile Joao Vancelo'nun golleriyle farklı kazanan lider Barcelona, puanını 70'e çıkardı ve 66 puanla 2. sıradaki Real Madrid'le arasındaki 4 puanlık farkı korudu. Sevilla ise haftayı 31 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2026 - 20:43 Güncelleme:
        Barcelona, Raphinha'yla farka koştu!

        İspanya LaLiga'nın 28. haftasında Barcelona, Sevilla'yı konuk etti. Camp Nou'da oynanan müsabakayı kazanan 5-2'lik skorla Barcelona oldu.

        Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 9'da ve 21'de (p) ile 51. dakikalarda Raphinha, 38'de Dani Olmo ve 60'da Joao Cancelo kaydetti. Sevilla'nın gollerini ise 45+3'te Joaquin Sanchez ve 90+2'de Djibril Sow kaydetti.

        GAVI, 200 GÜN SONRA SAHALARA DÖNDÜ

        Barcelona forması giyen Gavi, yaşadığı sakatlığın ardından yaklaşık 200 gün sonra sahalara geri döndü. Genç futbolcu karşılaşmanın 82. dakikasında oyuna dahil oldu.

        Matias Almeyda yönetimindeki Sevilla, ligde 5 maç sonra mağlup oldu.

        Hansi Flick yönetimindeki Barcelona ise ligde yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.

        Bu sonucun ardından Barcelona puanını artırarak en yakın rakibi Real Madrid ile arasındaki farkı 4'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

        La Liga'nın bir sonraki haftasında Barcelona sahasında Rayo Vallecano'yu ağırlayacak. Sevilla ise evinde Valencia CF ile karşılaşacak.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor?
        İlber
        İlber