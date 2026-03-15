Barcelona: 5 - Sevilla: 2 | MAÇ SONUCU
İspanya LaLiga'nın 28. haftasında Barcelona, evinde Sevilla'yı 5-2 mağlup etti. Raphinha (3), Dani Olmo ile Joao Vancelo'nun golleriyle farklı kazanan lider Barcelona, puanını 70'e çıkardı ve 66 puanla 2. sıradaki Real Madrid'le arasındaki 4 puanlık farkı korudu. Sevilla ise haftayı 31 puanla tamamladı.
Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 9'da ve 21'de (p) ile 51. dakikalarda Raphinha, 38'de Dani Olmo ve 60'da Joao Cancelo kaydetti. Sevilla'nın gollerini ise 45+3'te Joaquin Sanchez ve 90+2'de Djibril Sow kaydetti.
GAVI, 200 GÜN SONRA SAHALARA DÖNDÜ
Barcelona forması giyen Gavi, yaşadığı sakatlığın ardından yaklaşık 200 gün sonra sahalara geri döndü. Genç futbolcu karşılaşmanın 82. dakikasında oyuna dahil oldu.
Matias Almeyda yönetimindeki Sevilla, ligde 5 maç sonra mağlup oldu.
Hansi Flick yönetimindeki Barcelona ise ligde yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.
La Liga'nın bir sonraki haftasında Barcelona sahasında Rayo Vallecano'yu ağırlayacak. Sevilla ise evinde Valencia CF ile karşılaşacak.