İspanyol yargısından kaçtığı için son 5 yıldır İskoçya ve Belçika'da yaşayan Ponsati'nin serbest kalmasının ardından Brüksel'e geri döndüğü ve bugün öğleden sonra AP'de düzenlenecek bir oturuma katılacağı açıklandı.

Ponsati, İspanya'da hükümetin 2022 yılı sonunda yaptığı bazı yasal değişikliklerle sadece kamu kurumlarında çalışmaktan men cezası içeren devletin kurumlarına itaatsizlikle suçlanıyor.