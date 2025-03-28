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        Haberler Spor Futbol İspanya Barcelona, erteleme maçında Osasuna'yı 3 golle geçti! - Futbol Haberleri

        Barcelona, erteleme maçında Osasuna'yı 3 golle geçti!

        İspanya LaLiga'nın 27. hafta erteleme maçında Barcelona, Osasuna'yı 3-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2025 - 01:03 Güncelleme: 28.03.2025 - 01:03
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        Barcelona, erteleme maçında Osasuna devirdi!
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        İspanya LaLiga'nın 27. hafta erteleme maçında Barcelona ile Osasuna karşı karşıya geldi.

        Estadi Olímpic Lluís Companys'de oynanan maçta Barcelona, Osasuna'yı 3-0 mağlup etti.

        Barcelona'nın gollerini 11. dakikada Ferran Torres, 21. dakikada Dani Olmo (P) ve 77. dakikada Robert Lewandowski kaydetti.

        Barcelona Başkanı Laporta, A takım doktoru Carles Minarro Garcia'nın 40 yaşında hayatını kaybetmesiyle ilgili trajik haberin ardından medyaya konuşmuş, Barcelona'nın Osasuna'ya karşı oynayacağı La Liga maçı, şok edici haberin ardından ertelenmiş ve takım soyunma odasındayken maçın oynanmayacağı açıklanmıştı.

        Bu sonuçla birlikte Barcelona, LaLiga'da üst üste 8. galibiyetini aldı ve 63 puanla liderliğini sürdürdü. Katalan ekibi, LaLiga'da gelecek hafta Girona'yı ağırlayacak.

        Osasuna ise üst üste 6. maçında da 3 puanla tanışamadı.

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