Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        Barcelona - Fenerbahçe Beko: 78-82 (MAÇ SONUCU)

        Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 26. haftasında konuk olduğu İspanyol ekibi Barcelona'yı 82-78 mağlup etti. Ligde 18. galibiyetini alan sarı-lacivertliler, 1 maçı eksik olmasına rağmen liderliğini sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 01:25 Güncelleme: 04.02.2026 - 01:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        F.Bahçe, Barça'yı deplasmanda devirdi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Avrupa Ligi'nin (EuroLeauge) 26. haftasında İspanya'nın Barcelona ekibine konuk olan Fenerbahçe Beko, parkeden 82-78'lik galibiyetle ayrıldı.

        Barcelona'yı deplasmanda yenerek galibiyet sayısını 18'e yükselten sarı-lacivertliler, 1 maçı eksik olmasına karşın lider pozisyonda. İspanyol temsilcisi ise bu sonuçla ligde 10. yenilgisini yaşadı.

        Salon: Palau Blaugrana

        Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Luka Kardum (Hırvatistan), Uros Obrknezevic (Sırbistan)

        Barcelona: Punter 24, Vesely 10, Satoransky 8, Clyburn 4, Shengelia 3, Cale 5, Brizuela 11, Laprovittola 3, Parra 10, Norris, Hernangomez

        Fenerbahçe Beko: Melli 7, Tucker 8, Tarık Biberovic 19, Hall 7, Birch 8, Baldwin 16, De Colo 6, Onuralp Bitim 2, Jantunen 7, Colson 2, Boston

        REKLAM

        1. Periyot: 14-29

        Devre: 41-53

        3. Periyot: 56-73

        5 faulle çıkan: 38.50 Tucker (Fenerbahçe Beko)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İran'a karşı askeri müdahaleyi reddediyoruz"
        "İran'a karşı askeri müdahaleyi reddediyoruz"
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        Kaddafi'nin oğlu öldürüldü
        Kaddafi'nin oğlu öldürüldü
        ABD, İran'a ait bir İHA'yı vurdu
        ABD, İran'a ait bir İHA'yı vurdu
        Beşiktaş, Olaitan'ı resmen açıkladı!
        Beşiktaş, Olaitan'ı resmen açıkladı!
        Suriye güvenlik güçleri Kamışlı'ya girdi
        Suriye güvenlik güçleri Kamışlı'ya girdi
        Sağ bek hamlesi!
        Sağ bek hamlesi!
        Skriniar PFDK'ya sevk edildi!
        Skriniar PFDK'ya sevk edildi!
        Trabzonspor kupada hata yapmadı!
        Trabzonspor kupada hata yapmadı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Veliaht Prens'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Veliaht Prens'le görüştü
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Komşusunu 6 parçaya bölüp dere yatağına attı
        Komşusunu 6 parçaya bölüp dere yatağına attı
        ASSAN soruşturmasında iddianame
        ASSAN soruşturmasında iddianame
        Kanla mesaj! Ailesini katleden cani zemine yazmış!
        Kanla mesaj! Ailesini katleden cani zemine yazmış!
        Cipin çarptığı 3 kız çocuğu yan yana toprağa verildi!
        Cipin çarptığı 3 kız çocuğu yan yana toprağa verildi!
        Gizli kapı kolları yasaklanıyor
        Gizli kapı kolları yasaklanıyor
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        16 yılın en iyi performansı
        16 yılın en iyi performansı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı