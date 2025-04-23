Barcelona - Mallorca: 1-0 (MAÇ SONUCU) Barcelona, La Liga'nın 33. haftasında ağırladığı Mallorca'yı zor da olsa 1-0 mağlup etti, şampiyonluk yolunda kritik bir eşiği daha aştı. Barça'ya üç puanı getiren golü Dani Olmo kaydetti. Liderlik koltuğunda oturan Katalan ekibi bu sonuçla Real Madrid ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 7'ye çıkardı.

Habertürk Giriş: 23.04.2025 - 00:26 Güncelleme: 23.04.2025 - 00:26 facebook

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