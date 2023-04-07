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Barcelona Messi transferi için görüşme yapacak!

Barcelona, La Liga yetkilileriyle Paris Saint Germain'le sözleşmesi sezonunda bitecek eski yıldızı Lionel Messi'nin transferi için bir görüşme gerçekleştirecek

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Barcelona Messi transferi için görüşme yapacak!

    İspanya Kral Kupası yarı final rövanş maçında deplasmanda Real Madrid'e 4-0 mağlup olan Barcelona, kupaya veda ederken Katalan ekibinde Messi gündemi yaşanıyor. 
  • Barcelona Messi transferi için görüşme yapacak!

    Messi'nin Paris Saint-Germain'deki mevcut sözleşmesi bu yaz sona eriyor ve Arjantinli süperstar, henüz Parc des Princes'te yeni bir sözleşme imzalamadı. 
  • Barcelona Messi transferi için görüşme yapacak!

    Negreira davası nedeniyle La Liga yönetimiyle yaşanan tartışmalara rağmen Barcelona yetkilileri, Lionel Messi'yi kulübe döndürmek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.
  • Barcelona Messi transferi için görüşme yapacak!

    Barcelona'nın üst düzey yöneticileri, Lionel Messi ile sözleşme imzalamanın ve onu gelecek sezon kadroya katmanın mümkün olup olmadığını değerlendirmek için önümüzdeki hafta LaLiga yöneticileriyle bir araya geleceği aktarıldı.
  • Barcelona Messi transferi için görüşme yapacak!

    Barcelona tribünleri de El Clasico'dan önce tribünlerde Messi tezahüratları tutarak safını belli etmiş oldu. 
  • Barcelona Messi transferi için görüşme yapacak!

    Katalan ekibi, LaLiga yetkilileri onay verirse Arjantinli yıldızın transferini gerçekleştirmek için resmi adımlar atacağı aktarıldı.
  • Barcelona Messi transferi için görüşme yapacak!

    Ayrıca Suudi Arabistan'ın ekiplerinden Al-Hilal'ın Lionel Messi'ye yılda 400 milyon eurodan fazla kazanacağı bir sözleşme teklifinde bulunduğu biliniyor.
  • Barcelona Messi transferi için görüşme yapacak!

    Messi'nin Suudi Arabistan'a transferi gerçekleştiği takdirde, kariyerleri boyunca sürekli karşılaştırılan ve büyük rekabet içinde olan Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi'nin yolları yeniden kesişecek.

     
  • Barcelona Messi transferi için görüşme yapacak!

    Bunun dışında David Beckham'ın sahibi olduğu Amerika ekibi İnter Miami, Messi'ye teklif yaptığı biliniyor. MLS ekibi İnter Miami, Messi'nin şu an aldığı maaşı oyuncuya veremiyor. Ligde maaş kısıtlaması bulunan kulübün sahibi David Beckham, kulüp hisselerinin %5'lik kısmını dünya yıldızına devretmek istiyor.
  • Barcelona Messi transferi için görüşme yapacak!

    Messi, Fransız ekibinde bu sezon 33 maçta 18 gol 17 asistlik bir performans sergiliyor.

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