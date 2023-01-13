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Haberler Futbol İspanya
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Barcelona, Real Betis'i penaltılarla eledi ve finale kaldı

İspanya Süper Kupası'nda Real Betis'i penaltılarda eleyen Barcelona ikinci finalist oldu

Barcelona, Real Betis'i penaltılarla eledi ve finale kaldı
AA

İspanya'da futbol Süper Kupası'nın ikinci yarı final maçında Real Betis'i penaltı atışları sonunda 6-4 yenen Barcelona finale kaldı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Fahd Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Barcelona, 40'ıncı dakikada Robert Lewandowski'nin attığı golle 1-0 önde kapattı.

Real Betis, ikinci yarı 77'nci dakikada Nabil Fekir'in golüyle skora eşitliği getirdi.

İlerleyen dakikalarda karşılıklı ataklar 1-1'lik skoru değiştirmeyince uzatmalara gidildi.

Uzatmanın ilk yarısında Katalan takımı Ansu Fati'nin golüyle (Dk. 93) bir kez daha öne geçerken, Real Betis buna 101'inci dakikada Lorenzo Jesus Moron ile karşılık verdi.

Karşılaşmanın 118'inci dakikasında Real Betisli orta saha oyuncusu Andres Guardado ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İlk yarı finalde olduğu gibi ikinci yarı final maçında da finalisti penaltı atışları belirledi.

Penaltı atışlarında rakibine 4-2'lik üstünlük kuran Barcelona adını finale yazdırdı.

Real Betis'te Juanmi ve William Carvalho penaltıları kaçıran futbolcular oldu.

Yarı finalin ilk maçında Valencia'yı eleyen Real Madrid, pazar günü oynanacak finalde Barcelona'nın rakibi olacak.

İspanya Süper Kupası finali 8'inci kez El Clasico'ya sahne olurken, bu zamana kadar oynanan 7 maçın 6'sını Real Madrid 1'ini Barcelona kazandı.

Diğer yandan Barcelona'da 15 sezondur forma giyen takım kaptanı Sergio Busquets, 700'üncü resmi maçına çıktı.

SÜPER KUPA TARİHİ

İspanya Süper Kupası'nı Barcelona 13, son şampiyon Real Madrid ise 12 kez müzesine götürdü.

İspanya'da La Liga kulüplerinin gelirlerini attırmak ve tanıtımını yapmak amacıyla Süper Kupa maçları ilk olarak 2018 yılında ülke dışında (Fas'ta) oynanmaya başlamıştı.

Süper Kupa 2020'de format değiştirerek 4'lü finale (La Liga 1. ve 2.siyle Kral Kupası finalistleri) dönüştürülürken, İspanya Futbol Federasyonu (RFEF), bu turnuvanın maçlarının Suudi Arabistan'da oynanması için 3 yıllık anlaşma imzalamıştı.

Suudi Arabistan, Süper Kupa'da yarı finalde kaybeden takımlara 800 biner avro, finali kaybedene 1,4 milyon avro kupayı kaldıran takıma da 2 milyon avro veriyor.

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