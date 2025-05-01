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        Haberler Spor Futbol İspanya Barcelona'ya Jules Kounde'den kötü haber! - Futbol Haberleri

        Barcelona'ya Jules Kounde'den kötü haber!

        UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Inter ile oynanan maçta sakatlanan Jules Kounde'den Barcelona'ya kötü haber geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2025 - 17:28 Güncelleme: 01.05.2025 - 17:28
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        Barça'ya yıldız isimden kötü haber!
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        UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Barcelona ile Inter 3-3 berabere kaldı.

        Kendi evinde avantajı elde edemeyen Barcelona, defans oyuncusu Jules Kounde'yi sakatlığa kurban verdi.

        Inter ile oynanan maçta sakatlanan Fransız oyuncu, 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

        Kounde, Barcelona'nın Inter ile 6 Mayıs tarihinde oynayacağı rövanş karşılaşmasında da kadroda yer alamayacak.

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