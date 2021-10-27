Rayo Vallecano, La Liga'da Barcelona'yı konuk etti. Mücadelenin 30. dakikasında gelişen hızlı atakta atılan pasla ceza sahasına topla giren Radamel Falcao topu sola çektikten sonra sol köşeye şık bir vuruş yaptı ve topu ağlarla buluşturdu.

Barcelona'da Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Yusuf Demir 60. dakikada oyuan dahil olurken Memhpis Depay 72. dakikada penaltı kaçırdı. Kalan dakikalarda gol olmayınca Rayo Vallecano 3 puanı alan taraf oldu. Madrid ekibi bu sezon 6. galibiyetini alırken puanını 19'a yükseltti ve dördüncü sıraya çıktı. Barcelona ise 3. mağlubiyetini aldı ve 15 puanda kaldı. Radamel Falcao ise dördüncü golünü atmış oldu.