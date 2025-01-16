Barçın Barı'nın ölümünde ilk duruşma!
Edirne'de otomobilin bisiklete çarptığı kazada doktor Barçın Barı feci şekilde hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili ilk duruşmanın yarın görüleceği öğrenildi
Edirne'de otomobilin bisiklete çarpması sonucu ağır yaralanan doktor, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetmişti.
AA'da yer alan habere göre kentte geçtiğimiz 29 Ağustos'taki kazanın ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Barçın Barı (37), müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
SÜRÜCÜ TUTUKLANMIŞTI
Feci olayda sürücü B.K'nın kullandığı otomobilin bisikletine çarpması sonucu ağır yaralanan Barı, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Gözaltına alınan otomobilin alkollü olduğu iddia edilen sürücüsü, adli makamlarca tutuklanmıştı.
Öte yandan kahreden olayın ardından ilk duruşmanın yarın görüleceği öğrenildi.