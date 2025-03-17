Barınma sorunu artarak devam edecek

Türkiye'de her yıl 800 bin ile 1 milyon arası yeni konut üretimine ihtiyaç duyuluyor. Artan inşaat maliyetleri, arsa stoklarının düşüşü, nüfus artışı, göç ve deprem nedeniyle konut ihtiyacı artarken, ülkenin yıllık konut üretim kapasitesi, talebi karşılamaya yetmiyor.

Bu sebeplere konut kredisine/finansmana ulaşım güçlüğü de eklenince hem kiralık hem de satılık konutlarda fiyat istikrarsızlığı ve konuta erişememe gibi krizler yaşanıyor. Bu yıl Türkiye’de 1.5 milyona yakın konut satışı bekleniyor. Ülkede yıllık yeni konut ihtiyacı 800 ile 1 milyon arasında değişiyor. Artan inşaat maliyetleri de eklenince son 5 yılda yeni konut üretimin ruhsat başvuruları 500 bine kadar geriledi.

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KONUT SATIŞ İSTATİSTİKLERİ

TÜİK’İN son açıkladığı istatistiklere göre; Türkiye genelinde Şubat ayında 112 bin 818 konut satıldı. Konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20.1 oranında arttı. Konut satışının en fazla olduğu iller sırasıyla 19 bin 347 ile İstanbul, 10 bin 791 ile Ankara, 6 bin 899 ile İzmir olurken; en az olduğu iller sırasıyla 24 satışla Ardahan, 70 ile Tunceli ve 73 ile Bayburt olarak gerçekleşti.Ülke genelinde ipotekli konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 90.1 oranında artarak 16 bin 778 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 14.9 olarak gerçekleşti. Ocak-Şubat döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 127.3 oranında artarak 33 bin 504 oldu.

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18.2 oranında artarak 33 bin 784 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 29.9 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Şubat döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23.6 oranında artarak 66 bin 569 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde ikinci el konut satış sayısı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21 oranında artarak 79 bin 34 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 70.1 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Şubat döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31.6 oranında artarak 158 bin 422 olarak gerçekleşti.