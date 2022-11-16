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'Barış Akarsu Merhaba'nın galasında duygusal anlar yaşandı

Bir dönem Anadolu rock müzikte fırtınalar estiren Barış Akarsu’nun yaşam öyküsünü anlatan 'Barış Akarsu Merhaba' filminin İstanbul galası gerçekleştirildi

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  • 'Barış Akarsu Merhaba'nın galasında duygusal anlar yaşandı - Magazin haberleri

    Ünlülerin ve Barış Akarsu hayranlarının yoğun ilgi gösterdiği galaya, filmin oyuncuları İsmail Ege Şaşmaz, Almila Ada, Şafak Pekdemir, Ebru Nil Aydın, Metin Coşkun, Aslıhan Kapanşahin, Burak Satıbol, yapımcılar Özgür Tari, Aytaç Ağdağ, yönetmen ve senarist Mert Dikmen, senarist Can Akar, filmin müziklerini yapan Eser Taşkıran, Mehmet Can Erdoğan, Barış Akarsu'nun babası Selahattin Akarsu ve kız kardeşi Nesrin Akarsu katıldı.
  • 'Barış Akarsu Merhaba'nın galasında duygusal anlar yaşandı - Magazin haberleri

    DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

    Yoğun bir katılımın olduğu galada filmin afişinin önünde ve Barış Akarsu’nun maketinin önünde hatıra pozu çektiren hayranları, gösterim öncesi hep birlikte Barış Akarsu şarkılarını söyledi. Akarsu’nun babası Selahattin Akarsu ve Nesrin Akarsu, Barış Akarsu hayranlarının yanlarına giderek, onlarla birlikte oğlunun sevilen şarkılarını gözyaşları içerisinde seslendirdi.
  • 'Barış Akarsu Merhaba'nın galasında duygusal anlar yaşandı - Magazin haberleri

    HALUK LEVENT SÜRPRİZİ

    Galaya, filmi her platformda destekleyen, Barış Akarsu’nun ailesinin her zaman yanında olan ve onları hiç yalnız bırakmayan Haluk Levent de katıldı.

    Levent, galada yaptığı konuşmada Barış Akarsu'nun ölümünden bugüne kadar onun ailesinin her zaman yanında olduğunu vurguladı.

    Ünlü şarkıcı, filmde neden yer almadığı sorusuna, "Barış’ın hayatında dokunuşlarım yok değil ama çok az. Ancak o hastaneye düştüğünden beri hep ailesinin yanındaydım. Annemiz hasta olduğunda da hep yanındaydım. Barış Akarsu yaşarken çok güzel bir sürpriz yapmıştım. Yıllardır o yayınlanır. Film çekilmeden önce yapımcılar benimle senaryoyu paylaştılar. Başka projeler, işlerimiz de vardı o dönem. Ben Barış'ın trafik kazasından sonra hastaneye kaldırıldığı zamandan bugüne kadar hep yanındaydım ailesinin. Yıllarca festivaller yaptım adına, Amasra'ya gittim ama hep Barış yokken olan şeylerdi. Ailesinin evini birçok kez ziyaret ettim. Dernek kuruldu. Derneğin binasını tuttuk. Bunlar Barış'ın vefatıyla beraber oldu" dedi.
  • 'Barış Akarsu Merhaba'nın galasında duygusal anlar yaşandı - Magazin haberleri

    BARIŞ AKARSU ANISI

    Haluk Levent, galada Barış Akarsu ile ilgili bir anısını da paylaştı. Levent, "Ödül törenindeydik, Barış o yıl benimle yarışıyordu. Barış Akarsu ödül aldı. Ben kendisini tebrik ettim. Birlikte dışarı çıktık. Ben çok mutlu oldum. Sarıldım, kutladım onu. ‘Canımsın’ dedim. Yanımızdaki menajerler, 'Senin rakibin... Yakışıklı, rockçı hiç kıskançlık yok mu?’ dediler. Ben de, ‘Aramızda kuşak farkı var. Ben onun başarılı olması için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım’ diye cevap verdim. Hatta ‘Yollarda Bulurum Seni’ şarkımı verdim. Sevgi dolu çok sohbetlerimiz oldu. Filmi de sosyal medyada paylaşarak, herkese, ‘Gelin, izleyin’ dedim" şeklinde konuştu.
  • 'Barış Akarsu Merhaba'nın galasında duygusal anlar yaşandı - Magazin haberleri

    “KALBİ ÇOK GÜZELDİ”

    Gazetecilerin, "Barış Akarsu yaşasaydı ikinci bir Haluk Levent olur muydu?" sorusunu yanıt veren ünlü isim, "Yok, öyle söylenmezdi. Bir Barış Akarsu klasiği oluşurdu. Haluk Levent ayrı, Barış Akarsu ayrı... O çocuk çok iş yapacak yetenekteydi. Bir kere kalbi çok güzeldi ama işte aramızda yok. Onu böyle anmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
  • 'Barış Akarsu Merhaba'nın galasında duygusal anlar yaşandı - Magazin haberleri

    "GÖNÜL İSTERDİ Kİ DAHA HUZURLU BİR AKŞAMDA BİRARADA OLALIM…"

    'Kesişme: İyi ki Varsın Eren', 'Bandırma Füze Kulübü', 'Garip Bülbül Neşet Ertaş' filmlerinin senaryosunu yazan, 'Barış Akarsu Merhaba' filminin de hem senaryosunu yazan hem de yöneten Mert Dikmen ise galada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

    Gönül isterdi ki daha huzurlu bir akşamda burada bir arada olalım... Ancak bildiğiniz gibi 13 Kasım'da çok acı bir olay yaşadık. O yüzden öncelikle ben Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Biz bu galayı yapma kararı verdik. Çünkü onların bu geceyi, Barış Akarsu’nun ablası Nesrin Abla'nın, babası Selahattin Amca’nın elinden almasına izin vermek istemedik ve burada olduk. Sizlere de bizimle birlikte, bize destek olduğunuz için tekrar çok teşekkür ediyoruz. Umarım güzel bir film oldu, umarım keyif alırsınız. Siz de severek izlersiniz.
  • 'Barış Akarsu Merhaba'nın galasında duygusal anlar yaşandı - Magazin haberleri

    "YOLCULUĞUMUZUN FİNALİ"

    Filmde Barış Akarsu'yu başarıyla canlandıran, onun şarkılarını yorumlayan İsmail Ege Şaşmaz da gazetecilerin, "Çekimler nasıl geçti?" sorusuna yanıt verdi.

    Oyuncu, "Çok güzel geçti. Nesrin ablam yanımdaydı, Selahattin babam yanımdaydı, yönetmenim Mert Dikmen yanımdaydı. Çok güzel bir set geçirdik. Çok güzel bir yolculuk yaptık. Şimdi bu yolculuğumuzun finalinde sizler de neler başardığımızı göreceksiniz. Umarım beğenirsiniz. Barış Akarsu'yu herkes biliyor, herkes nasıl bir insan olduğunu biliyor. Onun yolculuğunda bilinmeyenleri biz sinemaseverlere göstermek istedik. Gerçekçi olmaya çalıştık. Olduğumuza da inanıyorum. Nesrin Abla'nın ve Selahattin Baba'nın gönlü hoş. Umarım Barış da bizi izliyordur ve o da mutludur bu durumdan..." dedi.
  • 'Barış Akarsu Merhaba'nın galasında duygusal anlar yaşandı - Magazin haberleri

    Filmde Barış Akarsu’nun kız arkadaşı 'Zeynep' karakterini canlandıran Almila Ada, "Biz hep birlikte Barış'ı tanımayanlara, Barış'ı da tanıyacakları, Barış'ı sevenlerin daha da sevecekleri bir film çekmeye çalıştık. Umarım herkes de bizim kadar keyif alır" şeklinde konuştu.
  • 'Barış Akarsu Merhaba'nın galasında duygusal anlar yaşandı - Magazin haberleri

    'Barış Akarsu Merhaba' filminde onun müziğe adım attığı yıllardaki yol arkadaşı, müzisyen 'Nalan' karakterini canlandıran Şafak Pekdemir ise, "Öncelikle hepimizin başı sağ olsun ülkece. Filmimizin isminin de aldığı yerden bir şey söyleyeyim ben. Barış'la tekrar bir güzel merhabalaşmak için hepimiz buradayız. Umarım herkes çok sever" ifadelerini kullandı.
  • 'Barış Akarsu Merhaba'nın galasında duygusal anlar yaşandı - Magazin haberleri

    "HEM ÜZÜNTÜLÜYÜZ HEM DE GURUR DUYUYORUZ"

    Aslıhan Kapanşahin, "Tabii ki çok üzgünüz ama bugün bizim için çok değerli. Herkese bizimle beraber oldukları için bizimle birlikte bu gururu paylaştıkları için çok teşekkür ederiz" derken, Barış Akarsu'nun kız kardeşi Nesrin Akarsu ise, "Ben mutluyum gerçekten. Hem üzüntülüyüz hem de gurur duyuyoruz. Film annemin isteği üzerine başladı ama ömrü vefa etmedi. Onun yolundayız, abimin yolundayız. Onun unutulmayacağı bir eser oldu, her şey çok güzel oldu" açıklamasını yaptı.
  • 'Barış Akarsu Merhaba'nın galasında duygusal anlar yaşandı - Magazin haberleri

    SES YARIŞMASIYLA STARLIĞA UZANAN BİR HİKÂYE

    Amasra'da 29 Haziran 1979'da dünyaya "merhaba" diyen Barış Akarsu'nun hikâyesi, müzik yolculuğuna yön veren Ereğli'deki günlerinden, yaşamının dönüm noktasını oluşturan İstanbul'daki ses yarışmasına uzanıyor.

    Film, Barış Akarsu'nun 'Yalancı Yarim' dizisi için bulunduğu Bodrum'da noktalanan; tamamlanamayan hayallerine, yarım kalmışlıklarına ışık tutuyor...
  • 'Barış Akarsu Merhaba'nın galasında duygusal anlar yaşandı - Magazin haberleri

    "TEK BİR ŞEY OL, EN İYİSİNİ OL"

    Remzi dedesi ile balığa çıkan, tuttukları balıkları ailesiyle keyifle yiyen küçük Barış Akarsu'nun daha çocuk yaşlarda müziğe olan ilgisi, ailesinin gözünden kaçmaz. Adını da zaten Barış Manço'dan almıştır...

    Dedesi, lise mezuniyeti için ona hediye olarak bir gitar bir de çok sevdiği Halikarnas Balıkçısı'nın "Aganta Burina Burinata" kitabını alır ama o hediyeleri vermeye yetmez ömrü… Dayanamaz kalbi… Barış, ne o kitabı yanından ayırır ne de dede nasihatı olan ve filme de damga vuran o özlü sözü: "Tek bir şey ol, en iyisini ol..."

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