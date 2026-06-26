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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Milli Takım Barış Alper Yılmaz'dan duygusal mesaj!

        Barış Alper Yılmaz'dan duygusal mesaj!

        A Milli Futbol Takımımız'da forma giyen Barış Alper Yılmaz, 2026 Dünya Kupası'na veda edilmesinin ardından duygusal bir mesaj paylaştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 23:03 Güncelleme:
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        "Özür dilerim baba!"

        A Milli Futbol Takımı'nın oyuncularından Barış Alper Yılmaz, 2026 FIFA Dünya Kupası'na erken veda edilmesinin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

        Turnuva öncesinde babasına verdiği sözü hatırlatan milli futbolcu, yaşanan hayal kırıklığının ardından duygusal ifadeler kullandı.

        "ÖZÜR DİLERİM BABA"

        Barış Alper paylaşımında, "Sözümü tutamadım özür dilerim Baba. Her zaman bana öğrettiğin gibi, daha iyisi için çalışmaktan vazgeçmeyeceğim." sözlerine yer verdi.

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