Barış Arduç: Aşk, derin bir kavram

Barış Arduç, bir derginin 200'üncü sayısına konuk oldu. Ünlü oyuncu, "Aşk senin için ne ifade ediyor?" sorusunu şöyle yanıtladı: Aşk benim için tek bir tanıma sığdırılamayacak kadar geniş ve derin bir kavram. Şairane bir yanıt vermek istemem. Çünkü aşk üzerinde ukalalık yapılacak bir konu değil. Bence aşk, tutkularımızı, sevgimizi, hayranlığımızı ve bağlılığımızı kapsayan güçlü bir duygu. Saygıyla, sevgiyle, hayranlıkla ve büyük bir özveriyle inandığımız her şeye aşk diyebiliriz.

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Barış Arduç, 2020'de meslektaşı Gupse Özay ile evlenmiş, 2022'de kızları Jan Asya dünyaya gelmişti.

Barış Arduç; "Daha önce hiç çalışmadığın bir partnerle ekranda uyumu / kimyayı nasıl yakalıyorsun?" sorusuna; "Yeni bir partnerle ekranda uyumu yakalamak, işin en önemli süreçlerinden biri. Sohbetler, fikir alışverişleri ve prova süreçleri sayesinde hem birbirimizi hem de karakterlere olan yaklaşımımızı daha iyi anlıyoruz. Asıl kimya ise sette, günler ilerledikçe doğal bir şekilde oluşuyor ve gelişiyor. Tabii ki bu her zaman kolay bir süreç değil, ancak doğru enerjiyi yakaladığımızda, ortaya gerçekten etkileyici ve başarılı işler çıkıyor" şeklinde yanıt verdi.