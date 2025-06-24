Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Barış Arduç, ayrılık iddialarını yalanladı - Magazin haberleri

        Barış Arduç, ayrılık iddialarını yalanladı

        'Aşkı Hatırla' dizisinde Hande Erçel ile olan sahnelerin ardından Barış Arduç ile eşi Gupse Özay'ın ayrıldığı konuşuldu. Ancak Arduç, Özay'ın yeni projesini destekleyerek bu iddiaları yalanladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2025 - 19:49 Güncelleme: 24.06.2025 - 19:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ayrılık iddialarını yalanladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hande Erçel ile Barış Arduç, 'Aşkı Hatırla' dizisinde başrolü paylaşıyor. Dizideki cesur sahnelerin ardından sosyal medyada, Barış Arduç ile 2020 yılında evlendiği meslektaşı Gupse Özay’ın ayrıldığı iddiaları ortaya çıktı.

        Çiftin Jan Asya adında bir kızları var. Uzun süredir sosyal medyada birbirlerini takip etmeye devam eden ancak birlikte paylaşım yapmayan ikili, sessizliğini koruyordu.

        Ancak Barış Arduç, Gupse Özay’ın yeni projesini sosyal medya hesabından paylaşarak destek verdi ve bu hareket ayrılık söylentilerini net bir şekilde yalanladı.

        Öte yandan, Hande Erçel ile Barış Arduç’un dizideki yakın sahneleri sonrası, Hande Erçel ile iş insanı Hakan Sabancı’nın ayrıldığı yönünde de iddialar gündeme gelmişti. Ancak bu söylentiler de asılsız çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Hande Erçel
        #gupse özay
        #Barış Arduç
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran: Onlar ateşkesi ihlal etmezse biz de etmeyiz
        İran: Onlar ateşkesi ihlal etmezse biz de etmeyiz
        Yeni bir sıcak hava dalgası geliyor! Sıcak çembere giriyoruz
        Yeni bir sıcak hava dalgası geliyor! Sıcak çembere giriyoruz
        Trump: İki taraf da ateşkesi ihlal etti, kızgınım
        Trump: İki taraf da ateşkesi ihlal etti, kızgınım
        Mourinho'dan transfer isteği!
        Mourinho'dan transfer isteği!
        Doğalgaz patlamasında can pazarı!
        Doğalgaz patlamasında can pazarı!
        24 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        24 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump bugün görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump bugün görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ve İran ateşkese uymalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ve İran ateşkese uymalı
        Mühür de yetmedi, kaynakla kapıyı kapattılar!
        Mühür de yetmedi, kaynakla kapıyı kapattılar!
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Fenerbahçe'nin Sancho teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin Sancho teklifini duyurdular!
        Savcıyı makamında tehdit iddianamesi kabul edildi
        Savcıyı makamında tehdit iddianamesi kabul edildi
        Özel'den asgari ücret önerisi: 30 bin 205 TL
        Özel'den asgari ücret önerisi: 30 bin 205 TL
        Sağlık Bakanı: Yeni dönemin kapıları aralanacak
        Sağlık Bakanı: Yeni dönemin kapıları aralanacak
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        Galatarasay'dan Rodrigo De Paul harekatı!
        Galatarasay'dan Rodrigo De Paul harekatı!
        Beşiktaş'a Depay önerisi!
        Beşiktaş'a Depay önerisi!
        İlk kez anlattı
        İlk kez anlattı
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar