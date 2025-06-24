Barış Arduç, ayrılık iddialarını yalanladı

Hande Erçel ile Barış Arduç, 'Aşkı Hatırla' dizisinde başrolü paylaşıyor. Dizideki cesur sahnelerin ardından sosyal medyada, Barış Arduç ile 2020 yılında evlendiği meslektaşı Gupse Özay’ın ayrıldığı iddiaları ortaya çıktı.

Çiftin Jan Asya adında bir kızları var. Uzun süredir sosyal medyada birbirlerini takip etmeye devam eden ancak birlikte paylaşım yapmayan ikili, sessizliğini koruyordu.

Ancak Barış Arduç, Gupse Özay’ın yeni projesini sosyal medya hesabından paylaşarak destek verdi ve bu hareket ayrılık söylentilerini net bir şekilde yalanladı.

Öte yandan, Hande Erçel ile Barış Arduç’un dizideki yakın sahneleri sonrası, Hande Erçel ile iş insanı Hakan Sabancı’nın ayrıldığı yönünde de iddialar gündeme gelmişti. Ancak bu söylentiler de asılsız çıktı.