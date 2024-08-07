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        Haberler Magazin Barış Arduç: Hande şahane bir insan - Magazin haberleri

        Barış Arduç: Hande şahane bir insan

        Barış Arduç, rol arkadaşı Hande Erçel'e övgü dolu sözlerde bulundu. Film çekimlerinin tamamlandığını söyleyen Arduç, meslektaşı için "Hande şahane bir insan. 25 gün kadar beraber çalıştık keşke daha da uzun olsaydı" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2024 - 09:17 Güncelleme: 07.08.2024 - 09:17
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        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Barış Arduç, köprü trafiğinde otomobilinde objektiflere yansıdı. Oyuncu, o esnada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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        Barış Arduç, başrollerini Hande Erçel ile paylaştığı, filmin çekimlerinin tamamlandığını söyledi.

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        "HANDE UYUMLU BİR HANIMEFENDİ"

        Rol arkadaşına övgü dolu sözler sarf eden Barış Arduç; "Çekimlerimiz bitti. Hatta çok çabuk bitti. İçimize sinen bir proje oldu. Hande, şahane bir insan. 25 gün kadar beraber çalıştık keşke daha da uzun olsaydı. Müthiş uyumlu bir hanımefendi" dedi.

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        "BENİ BEKLİYORLAR"

        Geçtiğimiz günlerde eşi Gupse Özay'ın doğum gününü İzmir'de kutlayan Barış Arduç; "Onlar evdeler, şimdi beni bekliyorlar. Onlara doğru gidiyorum" diyerek trafiğin açılmasının ardından oradan ayrıldı.

        #Barış Arduç
        #Hande Erçel
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