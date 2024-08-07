Barış Arduç: Hande şahane bir insan
Barış Arduç, rol arkadaşı Hande Erçel'e övgü dolu sözlerde bulundu. Film çekimlerinin tamamlandığını söyleyen Arduç, meslektaşı için "Hande şahane bir insan. 25 gün kadar beraber çalıştık keşke daha da uzun olsaydı" ifadelerini kullandı
Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Barış Arduç, köprü trafiğinde otomobilinde objektiflere yansıdı. Oyuncu, o esnada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Barış Arduç, başrollerini Hande Erçel ile paylaştığı, filmin çekimlerinin tamamlandığını söyledi.
"HANDE UYUMLU BİR HANIMEFENDİ"
Rol arkadaşına övgü dolu sözler sarf eden Barış Arduç; "Çekimlerimiz bitti. Hatta çok çabuk bitti. İçimize sinen bir proje oldu. Hande, şahane bir insan. 25 gün kadar beraber çalıştık keşke daha da uzun olsaydı. Müthiş uyumlu bir hanımefendi" dedi.