Oynadığı diziler ve filmlerle olduğu kadar özel hayatıyla da sık sık konuşulan Barış Arduç'un hayatı ve dizileri araştırılıyor. Oyuncu Gupse Özay'la evli olan Barış Arduç bir süredir Çukur dizisinde rol alıyordu. Barış Arduç kimdir? Barış Arduç nereli ve kaç yaşında? Barış Arduç filmleri ve dizileri
BARIŞ ARDUÇ KİMDİR?
Barış Arduç 9 Ekim 1987 tarihinde İsviçre'de dünyaya geldi. Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Barış Arduç, İsviçre'nin Scherzingen şehrinde doğup büyüdü. Daha sonra ailesiyle beraber Türkiye'ye kesin dönüş yapan Arduç, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı.
Liseden mezun olduktan sonra Kayseri Erciyes Üniversitesi Spor Akademisini kazandı fakat ilk yılında okula adapte olamayınca İstanbul'a geri döndü. Aktif olarak yüzme, dalgıçlık, futbol, basketbol, hentbol gibi spor dallarıyla uğraşmasının yanı sıra Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'na bağlı olarak Şile 'de 8 yıl cankurtaranlık yaptı. Daha sonra tiyatro sanatçısı Ayla Algan ile tanışıp Ekol Drama'da oyunculuk eğitimi aldı. Ardından Sadri Alışık Tiyatrosu'nda teatral eğitimine katıldı ve profesyonel oyunculuğa adım attı.
İlk olarak Küçük Hanımefendi (2011),Dinle Sevgili (2011),Pis Yedili (2011) gibi dizilerde rol aldıktan sonra Benim İçin Üzülme (2012),Bugünün Saraylısı (2013-14) ve Racon: Ailem İçin (2015) gibi dizilerde rol aldı.
Kendisine şimdiki popülerliğini kazandıran Kiralık Aşk (2015) adlı dizide yer aldı. Daha sonrasında Kuzgun ve Çukur adlı dizilerde de rol aldı.
BARIŞ ARDUÇ FİLMLERİ VE DİZİLERİ
|Sinema
|Yıl
|Başlık
|Rolü
|Yönetmen
|Notlar
|2014
|Sadece Sen
|Emin
|Hakan Yonat
|Boyut Film
|Deliha
|Cemil
|Hakan Algül
|BKM Film
|2017
|Mutluluk Zamanı
|Mert
|Şenol Sönmez
|Şenol Sönmez'in yönetmen koltuğunda oturduğu, başrolünü Elçin Sangu ile paylaştığı romantik komedi filminin 10 Kasım 2017 tarihinde gösterime girmesi bekleniyor.
|Televizyon (Dizi)
|Yıl
|Başlık
|Rolü
|Yönetmen(ler)
|Notlar
|2011
|Küçük Hanımefendi
|Cenk
|Özer Kızıltan
|Dinle Sevgili
|Hakan
|Irmak Çığ, Fulya Yavuzoğlu, Mehtap Köroğlu
|Pis Yedili
|Sinan
|Süleyman Seçik
|1. Sezon 5. Bölüm Yardımcı Oyuncu
|2012
|Benim İçin Üzülme
|Ahmet Avcıoğlu
|Mahsun Kırmızıgül, Serkan Birinci
|Yardımcı Oyuncu
|2013 - 2014
|Bugünün Saraylısı
|Selim Bayraktar
|Kudret Sabancı
|Yardımcı Oyuncu
|2015
|Racon: Ailem İçin
|Tekin Atan
|Mehmet Ada Öztekin
|Başrol Oyuncusu
|2015 - 2017
|Kiralık Aşk
|Ömer İplikçi
|Metin Balekoğlu, Barış Yöş, Şenol Sönmez
|Başrol Oyuncusu
|2019
|Kuzgun
|Kuzgun Cebeci/Adıvar
|Bahadır İnce
|Başrol Oyuncusu
|2020
|Çukur
|Arık Böke Erdenet
|Sinan Öztürk
|Yardımcı Oyuncu
|Reklam Filmleri
|Yıl
|Şirket
|Ürün
|Yönetmen
|Notlar
|2015
|Coca Cola-Türkiye
|Alkolsüz soğuk içecek
|"Aklımdaki Yaz"
|2015
|Derimod
|Ayakkabı
|Ömer Faruk Sorak
|Böcek Yapım
|2016
|Garanti Bankası
|Banka
|Bora Egemen
|Alametifarika
|2016
|Nike
|Giyim mağazası
|Seslendirme, "Come Out of Nowhere"
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