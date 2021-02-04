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Barış Arduç kimdir? Barış Arduç nereli ve kaç yaşında? Barış Arduç filmleri ve dizileri

Ünlü oyuncu Barış Arduç araştırılıyor. Kendisi gibi oyuncu sevgilisi Gupse Özay'la evlendiğinden beri sık sık magazin gündeminde kendine yer bulan Barış Arduç bu sefer de "bebek" açıklamasıyla konuşuluyor. Barış Arduç kimdir? Barış Arduç nereli ve kaç yaşında? Barış Arduç filmleri ve dizileri

Barış Arduç kimdir? Barış Arduç nereli ve kaç yaşında? Barış Arduç filmleri ve dizileri

Oynadığı diziler ve filmlerle olduğu kadar özel hayatıyla da sık sık konuşulan Barış Arduç'un hayatı ve dizileri araştırılıyor. Oyuncu Gupse Özay'la evli olan Barış Arduç bir süredir Çukur dizisinde rol alıyordu. Barış Arduç kimdir? Barış Arduç nereli ve kaç yaşında? Barış Arduç filmleri ve dizileri

BARIŞ ARDUÇ KİMDİR?

Barış Arduç 9 Ekim 1987 tarihinde İsviçre'de dünyaya geldi. Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Barış Arduç, İsviçre'nin Scherzingen şehrinde doğup büyüdü. Daha sonra ailesiyle beraber Türkiye'ye kesin dönüş yapan Arduç, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı.

Liseden mezun olduktan sonra Kayseri Erciyes Üniversitesi Spor Akademisini kazandı fakat ilk yılında okula adapte olamayınca İstanbul'a geri döndü. Aktif olarak yüzme, dalgıçlık, futbol, basketbol, hentbol gibi spor dallarıyla uğraşmasının yanı sıra Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'na bağlı olarak Şile 'de 8 yıl cankurtaranlık yaptı. Daha sonra tiyatro sanatçısı Ayla Algan ile tanışıp Ekol Drama'da oyunculuk eğitimi aldı. Ardından Sadri Alışık Tiyatrosu'nda teatral eğitimine katıldı ve profesyonel oyunculuğa adım attı.

İlk olarak Küçük Hanımefendi (2011),Dinle Sevgili (2011),Pis Yedili (2011) gibi dizilerde rol aldıktan sonra Benim İçin Üzülme (2012),Bugünün Saraylısı (2013-14) ve Racon: Ailem İçin (2015) gibi dizilerde rol aldı.

Kendisine şimdiki popülerliğini kazandıran Kiralık Aşk (2015) adlı dizide yer aldı. Daha sonrasında Kuzgun ve Çukur adlı dizilerde de rol aldı.

BARIŞ ARDUÇ FİLMLERİ VE DİZİLERİ

Sinema
YılBaşlıkRolüYönetmenNotlar
2014Sadece SenEminHakan YonatBoyut Film
DelihaCemilHakan AlgülBKM Film
2017Mutluluk ZamanıMertŞenol SönmezŞenol Sönmez'in yönetmen koltuğunda oturduğu, başrolünü Elçin Sangu ile paylaştığı romantik komedi filminin 10 Kasım 2017 tarihinde gösterime girmesi bekleniyor.
Televizyon (Dizi)
YılBaşlıkRolüYönetmen(ler)Notlar
2011Küçük HanımefendiCenkÖzer Kızıltan
Dinle SevgiliHakanIrmak Çığ, Fulya Yavuzoğlu, Mehtap Köroğlu
Pis YediliSinanSüleyman Seçik1. Sezon 5. Bölüm Yardımcı Oyuncu
2012Benim İçin ÜzülmeAhmet AvcıoğluMahsun Kırmızıgül, Serkan BirinciYardımcı Oyuncu
2013 - 2014Bugünün SaraylısıSelim BayraktarKudret SabancıYardımcı Oyuncu
2015Racon: Ailem İçinTekin AtanMehmet Ada ÖztekinBaşrol Oyuncusu
2015 - 2017Kiralık AşkÖmer İplikçiMetin Balekoğlu, Barış Yöş, Şenol SönmezBaşrol Oyuncusu
2019KuzgunKuzgun Cebeci/AdıvarBahadır İnceBaşrol Oyuncusu
2020ÇukurArık Böke ErdenetSinan ÖztürkYardımcı Oyuncu
Reklam Filmleri
YılŞirketÜrünYönetmenNotlar
2015Coca Cola-TürkiyeAlkolsüz soğuk içecek"Aklımdaki Yaz"
2015DerimodAyakkabıÖmer Faruk SorakBöcek Yapım
2016Garanti BankasıBankaBora EgemenAlametifarika
2016NikeGiyim mağazasıSeslendirme, "Come Out of Nowhere"

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