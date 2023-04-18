Barış Boyun çetesi ve cinayetleri... İşte 8 cinayetin listesi! Sağ kolu olan kardeşi de yakalandı!

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Kırmızı bültenle aranırken İtalya’da yakalanan suç örgütü lideri Barış Boyun'un İstanbul’da yönettiği ve çökertilen suç çetesinden 139 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderilmişti.

ÇETENİN DİĞER ÖNEMLİ İSMİYDİ Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, adliyede şüphelilerin ifadeleri alınırken, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de çetenin bir başka önemli isminin yakalanması için çalışmalar yapıyordu.

KARDEŞİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI Yurt dışından çeteyi yöneten Barış Boyun’un Türkiye’deki sağ kolu olduğu belirtilen kardeşi Zafer Boyun’un yakalanması için Organize ekipleri çalışma başlattı.

BARIŞ BOYUN’UN SAĞ KOLU YAKALANDI Firarda olan şüphelinin yakalanması için soruşturmayı derinleştiren polis, Zafer Boyun’un Silivri’den yurt dışına kaçmaya hazırlandığını tespit etti. Dün gece Silivri’de düzenlenen operasyonla çetenin en önemli isimlerinden biri olan Zafer Boyun yakalandı. Yakalanan şüpheli sorgulanmak üzere Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü’ne götürüldü.