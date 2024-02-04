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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Barış Kanbak: Yukarılara oynama hedefimiz daha da güçlendi - Kasımpaşa Haberleri

        Barış Kanbak: Yukarılara oynama hedefimiz daha da güçlendi

        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa evinde Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadele sonrası Kasımpaşa yardımcı antrenörü Barış Kanbak açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 19:16 Güncelleme: 04.02.2024 - 19:16
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        "Yukarılara oynama hedefimiz daha da güçlendi"
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        Kasımpaşa Futbol Takımı Antrenörü Barış Kanbak, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 2-1 kazandıkları Corendon Alanyaspor maçında aldıkları galibiyetle üst sıralama oynama hedeflerini güçlendirdiğini söyledi.

        Teknik Direktör Sami Uğurlu'nun cezası nedeniyle Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısına Barış Kanbak katıldı.

        Alanyaspor'un oyun planına çalıştıklarını anlatan Kanbak, "Bugün karşımızda toplu ve topsuz oyunu net olan, planları öngörülebilir bir Alanyaspor bekliyorduk. Planlarımızı bu yönde yaptığımız için işler bizim için kolaylaşmıştı. Bir planı olan takımlara karşı daha iyi performanslar gösteriyoruz. Bunun sebebi hücum ve savunma planlarımızı çalışabilmemiz. Alanyaspor da bir plana sahip olduğu için güzel bir maç izlettirdiğimizi düşünüyoruz. Bu galibiyetten sonra yukarılara oynama hedefimiz daha da güçlendi, somutlaştı." diye konuştu.

        Lacivert-beyazlı ekip, Akdeniz temsilcisi karşısında aldığı galibiyle puanını 35'e çıkartarak haftayı 6. sırada kapattı.

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