Barış Kışlak, 'Ramo'da

Oyuncu Barış Kışlak, SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Ramo'nun kadrosuna dahil oldu. Yeni bölümlerde izleyiciyle buluşacak olan Kışlak, dizide, 'Cabbar' karakterine hayat verecek.
Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun’un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum, Mehmet Yılmaz Ak, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Pelin Körmükçü, Efsane Odağ gibi oyuncular yer alıyor.
YORUMLAR