Barış Manço ve Cem Karaca için anma konseri - Magazin haberleri

Barış Manço ve Cem Karaca için anma konseri 0:00 / 0:00

İHA

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle Barış Manço ve Cem Karaca için anma konseri düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ali Değirmenci, Genel Sekreter Yardımcısı Serhat Akbulut, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gecede İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu sahne alırken, konseri Enver Merallı yönetti. Enver Merallı, Sevingül Bahadır, Cihan Okan ve Jülide Karan unutulmaz sanatçılar Barış Manço ve Cem Karaca’nın eserlerini seslendirirdi. Program salonu dolduran vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.