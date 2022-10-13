Manço, Twitter hesabından "Barış Manço Saygı Gecesi' adı altında bir konser yapıyorsunuz. Bırakın aileden bir rıza almayı, aile bireyleri haberi bile sosyal medyadan öğreniyor. Saygı kelimesi sizin için neyi ifade ediyor? @pollproduction" mesajını paylaştı.

HALUK LEVENT'TEN ÖZÜR

Doğukan Manço'nun bu açıklamasını gören ve etkinlikte sahne alan Haluk Levent, Manço'dan özür diledi.

Levent, "Haklısın kardeşim. Ben de 1 şarkı söyledim dün akşam. Çünkü Kurtalan Expres i çok seviyorum. Ben kendi adıma özür diliyorum. Değerli Barış Manço ailesi hepimizin ailesidir. Kasıtlı yapılmış olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ama yine de ortada bir telif bir emek var." ifadelerini kullandı.

Eğer telifler ödenirse Manço Ailesi'nin dava açmayacağı öğrenildi.