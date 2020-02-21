O film gerçek oldu!

Survivor Barış Murat Yağcı kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular Survivor izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Barış Murat Yağcı Gören, Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında Ünlüler takımında yer alan iddialı isimler arasında bulunuyor. İşte Survivor Barış Murat Yağcı'nın hayatı hakkında merak edilenler...

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir’de doğmuştur.

Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir.

Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynamıştır.Sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalan Barış Murat Yağcı, bir dönem modellik yapmıştır.

Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve birinci seçildi. Yapımcıların dikkatini çekmeyi başardı ve oyunculuk eğitimi aldı.

İlk dizisi olan Kocamın Ailesi’yle oyunculuk kariyerine adım attı.

Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandırdı ve yavaş yavaş tanınmaya başlandı.

Son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde Bora karakterini canlandırdı.