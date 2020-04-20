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Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı ve Yasin Obuz diskalifiye mi olacak?

Barış Murat Yağcı, Survivor 2020'de Ünlüler Takımı'nda yarışırken daha sonra Gönüllüler takımına geçti. Ancak Barış Murat Yağcı bu hafta hem eleme potasına girdi hem de bu akşam yayınlanacak bölümde takım arkadaşı Yasin Obuz ile yumruk yumruğa kavga ediyor. İkili için de diskalifiye olacaklar mı? sorusu yükseliyor. İşet Survivor Barış Murat Yağcı hayatı

Barış Murat Yağcı

Barış Murat Yağcı kimdir? Barış Murat Yağcı kaç yaşında? Boyu kaç? soruları, 2020 Survivor izleyicilerinin gündeminde. Barış Murat Yağcı, Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında Ünlüler Takımı'nda yer alıyorken takım içerisindeki yalnızlaşması sonrası Gönüllüler takımına geçti. Performansıyla Barış Murat Yağcı Survivor 2020'nin iddialı isimleri arasında bulunuyor. Barış Murat Yağcı'nın kısaca hayatı haberimizde.

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Survivor Ünlüler takımının en tanıdık isimlerinden biri olan Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir’de gözlerini hayata açmıştır. 29 yaşında olan ve ikinci üniversitesine halâ devam eden genç yarışmacı, diziler, basketbol gibi alanlarda bizlere kendisini tanıtmayı başarmıştır.

Kiralık Aşk, Şevkat Yerimdar ve Kocamın Ailesi gibi dizilerde oyunculuk yapmıştır.

Efes Pilsen Spor kulübünde basketbol kariyerini sürdürürken, geçirdiği talihsiz sakatlıktan sonra basket kariyerinden vazgeçmek zorunda kalmıştır. Best Of Turkey yarışmasında birinci seçilerek yapımcıların dikkatini cezbeden Barış Murat Yağcı, Survivor ekranlarında da kendisini uzun bir süre konuşturacak gibi duruyor.

BARIŞ MURAT YAĞCI'NIN BOYU KAÇ?

192 CM gibi uzun bir boya sahip olan genç yarışmacı, sadece 88 kilodur. Bunun dışında kova burcunun özelliklerini taşıdığını ifade eden genç yarışmacıya, Survivor sürecinde başarılar diliyoruz.

BARIŞ MURAT YAĞCI İLE YASİN OBUZ DİSKALİFİYE Mİ OALCAK?

Survivor'ın bu akşam akşam ekranlara gelecek son bölümünde Yasin ile Barış'ın yumruk yumruğa kavgası damga vuracak. İkiliyi araya giren diğer Survivor yarışmacıları zorlukla ayırdı. Yaşanan bu kavganın ardından Barış ile Yasin için dikalifiye ihtimali ortaya çıktı. İkilinin diskalifiye olup olmayacağı ile ilgili son kararı Acun Ilıcalı bu akşamki eleme konseyinde açıklayacak. 

 

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