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        Bartın'da orman yangını

        Bartın merkeze bağlı Kayabidiçavuş köyü yakınlarında akşam saatlerinde orman yangını çıktı. Rüzgarında ektisiyle yerleşim yerini tehdit eden yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda arasöz, itfaiye ve su tankerleri sevk edildi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 06.08.2025 - 19:17 Güncelleme: 06.08.2025 - 19:51
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        Bartın'da orman yangını!
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        Bartın'da ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

        Merkez ilçeye bağlı Kayadibiçavuş köyü Asarlık mevkisinde ormanlık alanda 4 ayrı noktada yangın çıktı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Bartın ve çevre illerden çok sayıda itfaiye ekibi ve arazöz sevk edildi.

        Arazi şartları ve rüzgarın etkisiyle alevlerle mücadelenin zor olması nedeniyle bölgeye yangın söndürme helikopteri de yönlendirildi.

        Ekiplerin yangını söndürme çalışması devam ediyor. Köy halkı da tankerlerle su taşıyarak ekiplere destek veriyor.

        Bölgede kuvvetli rüzgar etkili olurken, Bartın Valisi Nurtaç Arslan da çalışmaları yerinde takip etti. Köyde yaşayan vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına destek olurken, ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

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