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Bartın' da yolcu otobüsü devrildiBartın' ın Kurtköy Akçamescid mevkisinde yolcu otobüsünün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre; 39 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alındıDHA-Gündem Türkiye-Bartın

2022-11-29 08:22:32



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