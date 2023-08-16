Amasra´da sel sonrası tarihi eserler ortaya çıktı

Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA)BARTIN'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra´da geçen ay yaşanan sel sonrası taşan ve 5 metre genişleyen Roma dönemine ait antik su kanalında, tarihi objeler ortaya çıktı. Yine aynı döneme ait olduğu değerlendirilen sütun parçaları, zemin taşları ile mimari bloklar Amasra Müze Müdürlüğü ekipleri tarafından incelemeye alındı.

Amasra'da, Roma dönemine ait antik su kanalı, 1990 yılında Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından koruma altına alındı. Yerel halk arasında `Horhor Deresi´ olarak bilinen kanal, 9 Temmuz'da yaşanan sel sonrası taştı. 200 metre akarak yamaçlardan gelen yağmur sularını Karadeniz'e taşıyan su kanalının yatağı, selin ardından 5 metre genişledi. Yatağın genişlemesiyle antik su kanalında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bazı tarihi eserler ortaya çıktı. Amasra Müze Müdürlüğü ekipleri, ortaya çıkan tarihi sütun parçaları, zemin taşları ile mimari blokları incelemeye aldı. Eserlerin, incelemenin ardından koruma altına alınacağı öğrenildi.

Mahalleliden Şaban Serdar, "Selden önce derede hiçbir şey gözükmüyordu, sel olduktan sonra bu eserler ortaya çıktı. Daha önce bu derede hiç eser görmedik. İlk görüyoruz. Dere içerisinde tarihi sütunlar ve bazı objeler var" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan ACAR

2023-08-16 10:56:31