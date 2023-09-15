Bakan Tunç: İnsanlığa karşı işlenen suçlarda zaman aşımını kaldıran bir iktidarız biz (3)

TOKİTARAFINDANYAPILAN `TARIM KÖY´ KONUTLARININ KURA ÇEKİLİŞİNE KATILDI

Zonguldak ziyaretlerinin ardından Bartın´ın Kozcağız beldesine geçen Bakan Tunç, beldede bulunan barajın su tutmasından sonra sular altında kalacak olan Şarköy köyüne bağlı Boğaz ve Kapıcıoğlu mahallelerinde yaşayan vatandaşlar için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan 100 adet `Tarım köy´ konutlarının kura töreni ve açılışına katıldı.

Kozcağız Belediyesi Terminali sosyal tesislerinde düzenlenen törene Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Belediye Başkanvekili Hüseyin Manav ve hak sahipleri katıldı.

Kura çekimi öncesinde konuşma yapan Bakan Tunç, TOKİ'nin depremden etkilenen vatandaşların sıcak bir yuvaya kavuşması için canla başla çalıştığını söyledi. Tunç, "TOKİ'nin şehirlerimizde evleri nasıl güvenli yaptığını, nasıl kaliteli konutlar yaptığını hep beraber gördük. O bölgedeki 11 vilayetimizdeki inşa edilen TOKİ konutlarında, bir çatlak bile olmaması, bir yıkımın söz konusu olmaması, bütün şehirler yok olurken, depreme maruz kalırken, TOKİ konusunda dimdik ayakta kalması işte TOKİ'mizin gururu, ne kadar işe önem verdiğini, ciddi yaklaştığını başta Sayın Cumhurbaşkanımızın tabii ki liderliğinde TOKİ yöneticilerimize, TOKİ Başkanımızdan bütün emeği geçen yöneticilerine, mimar, mühendislerine huzurlarınızda çok çok teşekkür ediyorum" dedi.

TARIM KÖY KONUTLARININ AÇILIŞINI BAKAN TUNÇ YAPTI

Bakan Tunç, Bartın Valisi Nurtaç Arslan ve AK Parti Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz ile birlikte noter huzurunda konut kuraları çekimini yaptı. Bakan Tunç, daha sonra yapımı tamamlanan `Tarım köy´ konutlarının açılışı kurdelesini keserek, konutları gezdi.

BAKAN TUNÇ, KUMLUCA BELDESİNDE DE VATANDAŞLARA SESLENDİ

Bakan Tunç, daha sonra Kumluca beldesine geçerken, burada davul zurna eşliğinde karşılandı. Vatandaşlarla selamlaşan Bakan Tunç, belde meydanında bir konuşma yaptı. Tunç konuşmasında, "Hep adalet diyoruz. Yargı bağımsızlığı diyoruz. Hukukun üstünlüğü diyoruz. Temel insan hak ve özgürlüklerin önündeki engelleri 21 yıldan bu yana tek tek kaldırdık Cumhurbaşkanımızın liderliğinde. Bundan sonra da yine eğer insan haklarının önüne engel koymak isteyenler olursa onlarla mücadele etmeye sizlerden aldığımız destekle devam edeceğiz. Adaletin tecellisi için çalışacağız ve hukukun üstünlüğü için çalışacağız. Adalete güveni daha yukarılara taşımanın gayreti içerisinde olacağız" diye konuştu.

Bakan Tunç, beldeden ayrılarak 2 gün önce Zonguldak´ın Ereğli ilçesindeki maden kazasında hayatını kaybeden madencinin evine geçti.