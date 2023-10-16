Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Amasra'daki maden faciası davasında 4'üncü duruşma (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 22:24 Güncelleme: 16.10.2023 - 22:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasra'daki maden faciası davasında 4'üncü duruşma (3)
        ABONE OL
        ABONE OL

        TANIKMADENCİLERDİNLENDİ

        Bartın'ın Amasra ilçesinde 43 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili 7'si tutuklu 23 sanığın Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın 4'üncü duruşmasında, kazadanın yaşandığı vardiyanın bir öncesinde ocakta çalışan işçiler tanık olarak dinlendi. 

        'YÖNETİCİLERİN TEDBİRSİZLİĞİ OLABİLİR'

        Maden ocağında nezaretçi olarak çalışan Arif Ergin, 2013 yılında nezaretçi olarak çalışmaya başladığını söyledi. Mahkeme başkanının `Patlama sizce neden olmuş olabilir? Sorusuna Ergin, "Biz işveren ile işçiler arasındaki iş paylaşımını yapıyoruz. Bizim tertibimiz zaten -350'de çalışıyordu. Oradaki havalandırma konusunda gaz biriktiğini diğer arkadaşlar söylüyordu. Kazadan 1-2 ay önce pervane ve havalandırma konusunda sıkıntılar olduğunu duyuyorduk. Bunlar söyleniyordu ama büyük bir sıkıntı olacağını düşünmemiştik. Bu sorunları üst yöneticiler de biliyordu. Buna göre yöneticilerin tedbirsizliği olabilir" dedi. 

        'TERS VANTÜP UYGULAMASINI İLK KEZ GÖRDÜM, ÇOK ŞAŞIRDIM'

        Maden ocağında elektromekanik konveyör bakım servisinde çalışan maden işçisi Ferhat Dönmez ise mahkeme başkanının 'Kazadan önce ocakta değişik bir durum gördün mü? sorusuna, "Bizden son zamanlarda çok kömür üretimi istediler. Bana göre kaza, iş güvenliği tedbirlerinin tam olarak alınmadığından olduğunu söyleyebilirim. Ben 15 yıllık madenciyim kazadan önce ocakta havalandırma ile ilgili bir sorun vardı ben de ocağa girdim, 15 yıllık madencilik hayatımda ilk kez gördüğüm bir durum oldu. Arıza için gittiğim yer çok ama çok sıcaktı, orada ters vantüp yapılmış, ben böyle birşeyi hiç görmemiştim. Çok şaşırdım" diye cevap verdi. 

        'MASKEYİ ŞU ANDA AÇAMAM'

        Duruşmada tanık olarak dinlenen maden işçisi Yusuf Akar da "Maske eğitimleri önceden açılmış tek maske üzerinden veriliyordu. Bana şimdi açın deyin, belki açamam. Ama patlamadan sonra şu andaki eğitimlerde önümüze onlarca maske koyuyorlar. Şu anda çalışıyoruz metangazı seviyesi 1 olunca ocak alarma geçiyor. Önceden bu değerin üzerine çıkmasına rağmen hiç böyle bir şey olmadı. Ben 3 yıldır çalışıyorum ilk kez böyle bir tedbir gördüm" dedi.

        Bugünkü duruşmada, 27 tanık maden işçisi dinlenirken, yarın ve çarşamba günü de tanıkların dinlenmesi için yargılamaya devam edilecek.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Fidan, Hamas lideri ile görüştü
        Bakan Fidan, Hamas lideri ile görüştü
        Kalkınma Planı’nda ABO ayrıntısı
        Kalkınma Planı’nda ABO ayrıntısı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Netanyahu: Bedeli çok ağır olacak
        Netanyahu: Bedeli çok ağır olacak
        Gazze'de çevre felaketi uyarısı: Enkaz altında binlerce ceset var!
        Gazze'de çevre felaketi uyarısı: Enkaz altında binlerce ceset var!
        8 ve 9 yaşındaki çocukların nişan törenine inceleme!
        8 ve 9 yaşındaki çocukların nişan törenine inceleme!
        Bitcoin'de ETF hareketliliği
        Bitcoin'de ETF hareketliliği
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İsrail medyası ile Musk arasında atışma
        İsrail medyası ile Musk arasında atışma
        Arda Güler'de sıcak gelişme!
        Arda Güler'de sıcak gelişme!
        Netflix zam yapmaya hazırlanıyor
        Netflix zam yapmaya hazırlanıyor
        Acı tesadüf
        Acı tesadüf
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        Peki bundan sonra ne olacak?
        Peki bundan sonra ne olacak?
        Restoranda arkadaşlarıyla buluştu! Son yemek!
        Restoranda arkadaşlarıyla buluştu! Son yemek!
        Soruşturma başlatıldı
        Soruşturma başlatıldı
        İstanbul turu
        İstanbul turu
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Milli Takım'a dev gelir!
        Milli Takım'a dev gelir!
        Naldo'nun oğlu Davi hayatını kaybetti!
        Naldo'nun oğlu Davi hayatını kaybetti!

        Benzer Haberler

        Amasra'daki maden faciası davasında 4'üncü duruşma (2)
        Amasra'daki maden faciası davasında 4'üncü duruşma (2)
        DOSYA HABER/ANTİK KENTLER - Batı Karadeniz'in antik kentlerindeki kazılarla...
        DOSYA HABER/ANTİK KENTLER - Batı Karadeniz'in antik kentlerindeki kazılarla...
        GÜNCELLEME - Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin davanın dördüncü...
        GÜNCELLEME - Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin davanın dördüncü...
        Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin davanın dördüncü duruşması baş...
        Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin davanın dördüncü duruşması baş...
        Kılıçdaroğlu: Madenci aileleri adalet istiyor
        Kılıçdaroğlu: Madenci aileleri adalet istiyor
        CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Amasra'da Madenci Anma Mekanı'nın açılışınd...
        CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Amasra'da Madenci Anma Mekanı'nın açılışınd...