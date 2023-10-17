Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Amasra'daki maden faciası davasında tanıklar: Maske eğitimleri yetersizdi, üretim baskısı vardı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 22:43 Güncelleme: 17.10.2023 - 22:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasra'daki maden faciası davasında tanıklar: Maske eğitimleri yetersizdi, üretim baskısı vardı (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        TANIKMADENCİLERDİNLENMEYE DEVAM EDİLDİ

        Bartın'ın Amasra ilçesinde 43 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili 7'si tutuklu 23 sanığın Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın 4'üncü duruşması, kazanın yaşandığı vardiyanın bir öncesinde ocakta çalışan işçilerin tanık olarak dinlenilmesiyle devam etti.

        'MADENDE ACİL EYLEM PLANI YOKTU'

        Maden işçisi Ahmet Can Ersoy, "Madende acil eylem planı yoktu. Zaten biz öyle ne gördük ne de duyduk. Ayrıca eksi 350 kotunda hiç taş tozu yoktu, eksi 300 kotunda ara ara taş tozu uygulamasını görüyorduk" dedi. Mahkemede müşteki avukatlarından "Ocakta gaz yükselince ne yapardınız?" sorusuna Ahmet Can Ersoy, "Ocakta gaz değerleri yükselince ocaktan çıkmazdık, biz çalışma alanından 300- 400 metre geride, orada gaz değerinin düşmesini beklerdik. Bu da bize şunu gösteriyor ki, patlamadan sonra anladık ki bu yaptığımız işin ne kadar güvensiz olduğunu bir kez daha gördük" diye cevap verdi.

        'ÜRETİM BASKISI VARDI, İŞÇİ YETERSİZLİĞİ DE VARDI'

        Mahkemede maden işçisi Berat Akçaoğlu ise "Üretim baskısı vardı, işçi yetersizliği de vardı. Bazen gelmeyen işçiler de oluyordu. 5 işçinin yapacağı işi 3 kişi yapıyordu ama aynı kömürü çıkarıyorduk. Ben eksi 350 kotunda çalıştığım zamanlarda orası çok sıcaktı. Orada zaten gaz çok yüksek olduğu için dinamit atımı için 1-2 saat bekliyorduk. Zaten eksi 320 kotundaki kalın damar olduğu için gaz çok yoğundu. Vantüpler orada yeterli gelmediği için çok ama çok sıcaktı. İş güvenliği konusunda da 2019 yılında işe girdiğimize gördük, hiçbir şekilde bu maskeleri deneme amaçlı denemedik. Patlamadan önce zaten maskemizi açamazdık. Eskiden taş tozu, su torbası uygulaması yoktu ama olaydan sonra her şey dört dörtlük yapılmaya başlandı" diye konuştu.

        Duruşmada 33 tanık maden işçisi dinlenirken, yarın da tanıkların dinlenmesi için duruşmaya devam edilecek.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        İsrail: Savaşın sonraki aşamasına hazırlanıyoruz
        İsrail: Savaşın sonraki aşamasına hazırlanıyoruz
        Mahmud Abbas 3 günlük yas ilan etti
        Mahmud Abbas 3 günlük yas ilan etti
        Irak ve Suriye tezkeresi kabul edildi
        Irak ve Suriye tezkeresi kabul edildi
        Erden Timur'dan Zaniolo açıklaması!
        Erden Timur'dan Zaniolo açıklaması!
        Soğuk havalara hazır olalım
        Soğuk havalara hazır olalım
        Fenerbahçe'yi bekleyen yoğun fikstür!
        Fenerbahçe'yi bekleyen yoğun fikstür!
        Çocukların kavgasına aileler karıştı: Ölü ve yaralılar var
        Çocukların kavgasına aileler karıştı: Ölü ve yaralılar var
        Fagioli'ye yasa dışı bahisten 7 ay men!
        Fagioli'ye yasa dışı bahisten 7 ay men!
        Bursa'daki uçak kazasında soruşturma tamamlandı!
        Bursa'daki uçak kazasında soruşturma tamamlandı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Lübnan'dan İsrail'e yeni saldırı
        Lübnan'dan İsrail'e yeni saldırı
        Elektronik sigara kullananlar dikkat!
        Elektronik sigara kullananlar dikkat!
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lübnan'da
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lübnan'da
        Yunanistan'daki kanlı pusuda detaylar netleşti!
        Yunanistan'daki kanlı pusuda detaylar netleşti!
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        İşte İstanbul’daki yabancı uyruklu abone sayısı
        İşte İstanbul’daki yabancı uyruklu abone sayısı
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"

        Benzer Haberler

        Bartın'da çöplük alanda silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu
        Bartın'da çöplük alanda silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu
        Tabancayla öldürülmüş halde çöplerin arasında bulundu; 2 arkadaşı gözaltına...
        Tabancayla öldürülmüş halde çöplerin arasında bulundu; 2 arkadaşı gözaltına...
        Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin davanın dördüncü duruşması sür...
        Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin davanın dördüncü duruşması sür...
        GÜNCELLEME 2 - Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin davaya devam ed...
        GÜNCELLEME 2 - Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin davaya devam ed...
        Amasra'daki maden faciası davasında 4'üncü duruşma (3)
        Amasra'daki maden faciası davasında 4'üncü duruşma (3)
        Amasra'daki maden faciası davasında 4'üncü duruşma (2)
        Amasra'daki maden faciası davasında 4'üncü duruşma (2)