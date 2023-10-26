Kaza ihbarına gittiler, mesai arkadaşlarının öldüğünü gördüler (2)
TÖRENDÜZENLENDİ
Bartın-Kurucaşilekara yolunun İnpiri köyünde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 112 Acil Sağlık personeli Mahmut Kural için Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi önünde tören düzenlendi. Morgdan alınan Kural'ın cenazesi, arkadaşlarının omuzlarında hastane önüne getirildi. Törene Bartın Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Uzan, Bartın İl Sağlık Müdürü Dr. Alparslan Erol, Bartın Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Pulat, hastane ve 112 Acil Sağlık çalışanları ve Kayseri´den gelen ailesi katıldı.
Okunan Kur´an-ı Kerim'in ardından Mahmut Kural için helallik alındı. Cenaze aracı ile Kayseri´nin Develi ilçesine gönderilen Kural´ın mesai arkadaşları gözyaşı döktü.