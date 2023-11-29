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        Bartın'da kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı

        Bartın'ın Ulus ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 13:09 Güncelleme: 29.11.2023 - 13:30
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        Bartın'da kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı
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        Bartın'ın Ulus ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kalecik köyünde yaşayan Osman B'yi telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıtan yabancı uyruklu Salih H. (20), bir soruşturma kapsamında evdeki ziynet eşyalarını incelemek için kendisine getirmesini istedi.

        Osman B. evinde bulunan 1,5 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını bir poşete koyup şüphelinin verdiği adrese götürdü. Poşeti alan zanlı, daha sonra bölgeden uzaklaştı.

        Dolandırıldığını anlayan Osman B'nin jandarmaya başvurusu üzerine Salih H. ve suç ortağı Vasıl H.Ş. (23) Ankara-Niğde Otoyolu'nda otomobilde yakalandı.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

        Otomobilde bulunan ziynet eşyaları ise jandarma tarafından Osman B'ye teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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