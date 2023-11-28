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        Bartın'da ırmağın taşıdığı çamurlu suyla denizin rengi değişti

        Batı Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Bartın'ın İnkumu tatil beldesinde sağanak ve fırtına sonrası ırmaktan çamurlu suyun aktığı kıyı şeridinde denizin rengi kahverengiye döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 12:30 Güncelleme: 28.11.2023 - 12:45
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        Bartın'da ırmağın taşıdığı çamurlu suyla denizin rengi değişti
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        Batı Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Bartın'ın İnkumu tatil beldesinde sağanak ve fırtına sonrası ırmaktan çamurlu suyun aktığı kıyı şeridinde denizin rengi kahverengiye döndü.

        Kentteki sağanağın ardından Bartın Irmağı'ndan akan çamurlu su, Boğaz mevkisinden Karadeniz'e döküldü.

        Çamurlu suların aktığı kesimde denizin rengi değişti. İnkumu Plajı ve çevresinde de kirlilik oluştu. Denizde renk değişiminin yaşandığı bölgeler dronla havadan da görüntülendi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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