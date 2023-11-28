Bartın'da ırmağın taşıdığı çamurlu suyla denizin rengi değişti

Batı Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Bartın'ın İnkumu tatil beldesinde sağanak ve fırtına sonrası ırmaktan çamurlu suyun aktığı kıyı şeridinde denizin rengi kahverengiye döndü.

Kentteki sağanağın ardından Bartın Irmağı'ndan akan çamurlu su, Boğaz mevkisinden Karadeniz'e döküldü.

Çamurlu suların aktığı kesimde denizin rengi değişti. İnkumu Plajı ve çevresinde de kirlilik oluştu. Denizde renk değişiminin yaşandığı bölgeler dronla havadan da görüntülendi.