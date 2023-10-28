Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Bartın'da kız öğrenci yurdu önünde asansör eylemi

        BARTINÜniversitesi'nin Ağdacı yerleşkesinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı kız öğrenci yurdunda, asansörün sarsılması nedeniyle korku yaşayan öğrenciler yurt bahçesinde toplanarak, eylem yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 13:52 Güncelleme: 28.10.2023 - 13:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bartın'da kız öğrenci yurdu önünde asansör eylemi
        ABONE OL
        ABONE OL

        BARTINÜniversitesi'nin Ağdacı yerleşkesinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı kız öğrenci yurdunda, asansörün sarsılması nedeniyle korku yaşayan öğrenciler yurt bahçesinde toplanarak, eylem yaptı.

        Ağdacı yerleşkesinde bulunan 1084 öğrenci kapasiteli kız öğrenci yurdundaki asansöre binen 2´si öğrenci 1 temizlik görevlisi, -1´e inmek istedikleri sırada asansörün sarsılmasıyla korku yaşadı. Bunun üzernie öğrenciler ve arkadaşları yurt önüne çıkarak, eylem yaptı. Kız öğrenciler telefonlarının ışıklarını yakarak, `asansör bakımları yapılsın´ diye bağırarak slogan attı. Polis ve jandarma ekiplerinin çevrede yoğun güvenlik önlemi almasının ardından Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Akkaş, yurda gelerek öğrencilerle görüştü. Öğrenciler, Akkaş´la görüştükten sonra olaysız şekilde yurda girdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Amasra'da sahil güvenlik helikopteri ve botlarla Cumhuriyet'in 100. yılına...
        Amasra'da sahil güvenlik helikopteri ve botlarla Cumhuriyet'in 100. yılına...
        Bartın'da Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'ndan '100'üncü yıl' gösterisi
        Bartın'da Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'ndan '100'üncü yıl' gösterisi
        Kaza ihbarına gittiler, mesai arkadaşlarının öldüğünü gördüler (2)
        Kaza ihbarına gittiler, mesai arkadaşlarının öldüğünü gördüler (2)
        Bartın'da sessiz kitap okuma etkinliği düzenlendi
        Bartın'da sessiz kitap okuma etkinliği düzenlendi
        Kaza ihbarına gittiler, mesai arkadaşlarının öldüğünü gördüler
        Kaza ihbarına gittiler, mesai arkadaşlarının öldüğünü gördüler
        GÜNCELLEME - Bartın'da otomobiliyle kaza yapan sağlık görevlisi hayatını ka...
        GÜNCELLEME - Bartın'da otomobiliyle kaza yapan sağlık görevlisi hayatını ka...