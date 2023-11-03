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        TUSAŞ Genel Müdürü Kotil: Kaan, Türkiye Yüzyılı'nı değiştirecek

        TÜRKHavacılıkve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Muharip Uçak Kaan'la ilgili, "TUSAŞ´ta yapımı devam eden Kaan yüzde 100 yerli ve millidir. `Kaan´ Türkiye Yüzyılı'nı değiştirecektir. Şu anda bütün testleri yapılıyor ve uçacak" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 20:07 Güncelleme: 03.11.2023 - 20:10
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        TUSAŞ Genel Müdürü Kotil: Kaan, Türkiye Yüzyılı'nı değiştirecek
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        TÜRKHavacılıkve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Muharip Uçak Kaan'la ilgili, "TUSAŞ´ta yapımı devam eden Kaan yüzde 100 yerli ve millidir. `Kaan´ Türkiye Yüzyılı'nı değiştirecektir. Şu anda bütün testleri yapılıyor ve uçacak" dedi.

        Bartın Üniversitesi (BARÜ) tarafından 6´ncı Arge-Proje pazarı kapanış programına katılan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, öğrencilere sunum yaptı. Türkiye´nin Milli Muharip Uçağı Kaan´ın yapım aşamasındaki son durum hakkında konuşan Kotil, "Bu, Türkiye´nin en önemli stratejisidir. Sizin savunma sistemi stratejinizin yerli ve mili olması gerekir. Yani Türkiye´de yerli bir şirket tarafından yapılması demektir. Yani bu Türkiye´de yabancı şirket de olabilirdi. Şimdi yerli ve milli diye bir kavram var ya ondan bahsediyorum. Yani hissedarlarının Türk vatandaşı olması gerekiyor. TUSAŞ´ta yapımı devam eden Kaan yüzde 100 yerli ve millidir. `Kaan´ Türkiye Yüzyılı'nı değiştirecektir. Şu anda bütün testleri yapılıyor ve uçacak. TR Motor bize motor sözünü verdi, bunun da motorunu verecek ve 2028´de uçacaktır. TUSAŞ´ta şu anda 6´bine yakın mühendis var ve ben kendime soruyorum, neden bu kadar başarılıyız? Çünkü mühendislerin yaş ortalaması siz gençlerimizin yaş ortalamasındadır. Şu anda genç mühendislerimizi işe alıyoruz. Bu gençlerimize hiçbir şey demeden işlerini başarı ile yürütüyorlar" dedi.

        Genel Müdür Temel Kotil´e etkinliğin sonunda Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun tarafından tablo hediye edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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