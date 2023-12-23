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        Bartın'da ev, samanlık ve ahır alev alev yandı

        BARTIN'ın Ulus ilçesi Aşağıemirce köyünde 2 katlı evde sobadan çıkan yangın, ahır ve samanlığa da sıçradı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken ev, samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 22:17 Güncelleme: 23.12.2023 - 22:20
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        Bartın'da ev, samanlık ve ahır alev alev yandı
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        BARTIN'ın Ulus ilçesi Aşağıemirce köyünde 2 katlı evde sobadan çıkan yangın, ahır ve samanlığa da sıçradı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken ev, samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi.

        Yangın, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Aşağıemirce köyünde meydana geldi. Mehmet Balcıoğlu'na (60) ait 2 katlı betonarme evde sobadan sıçrayan kıvılcım yangına neden oldu. Evden duman çıktığını görenlerin haber vermesi üzerine köye itfaiye ekipleri sevk edildi. Evde eşiyle birlikte yaşayan Balcıoğlu, yangın sırasında dışarıya çıkmayı başarırken, rüzgarın etkisiyle alevler evi kısa sürede sardı. Yangın, daha sonra evin yanında bulunan samanlık ve ahıra da sıçradı. Ahırdaki hayvanlar köylüler tarafından çıkarılırken, yangın, itfaiyenin müdahalesiyle 2 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yangında ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale gelirken, inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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