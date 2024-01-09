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        Evli çifti ayıran kazada, sürücüye 5 yıl 10 ay hapis cezası

        BARTIN'da2 otomobilin çarpıştığı, Sevil Altunsoy'un (29) hayatını kaybettiği, eşi Hasan Altunsoy'un (30) yaralandığı kazaya ilişkin tutuklu yargılanan sürücü Bahattin Günesen (60), 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 10:48 Güncelleme: 09.01.2024 - 10:50
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        Evli çifti ayıran kazada, sürücüye 5 yıl 10 ay hapis cezası
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        BARTIN'da2 otomobilin çarpıştığı, Sevil Altunsoy'un (29) hayatını kaybettiği, eşi Hasan Altunsoy'un (30) yaralandığı kazaya ilişkin tutuklu yargılanan sürücü Bahattin Günesen (60), 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaza, 20 Nisan 2023'te Ulus ilçesi Kumluca beldesi girişinde meydana geldi. Ramazan Bayramı tatili için beldeye gelen Hasan Altunsoy yönetimindeki 06 EB 2873 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Bahattin Günesen yönetimindeki 34 BD 4073 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Altunsoy ile eşi Sevil Altunsoy yaralandı. Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sevil Altunsoy hayatını kaybetti; sürücü eşi de tedavi sonrası taburcu oldu. 

        'YÜCE ADALETE GÜVENİYORUM'

        Kazada 'asli kusurlu' olduğu belirlenen Bahattin Günesen gözaltına alınıp, tutuklandı. Günesen hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına Hasan Altunsoy ile sanık avukatları katıldı. Tutuklu sanık Bahattin Günesen de SEGBİS aracılığıyla duruşmada yer aldı. Bahattin Günesen, son savunmasında, "İstemeyerek oldu, yapacak bir şeyim yoktu. Yüce adalete güveniyorum. Son sözlerim bunlardır" dedi. Mahkeme heyeti, Günesen hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma' suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası verilmesine karar verdi. Heyet, Günesen'in tutukluluk halinin devamına hükmetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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