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        Bartın'da yoğun sis

        BARTIN'daetkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü, ulaşım yavaşladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 10:34 Güncelleme: 17.01.2024 - 10:35
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        Bartın'da yoğun sis
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        BARTIN'daetkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü, ulaşım yavaşladı.

        Kentte sabahın erken saatlerinde sis etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi, 20 metreye kadar düştü. Sisten dolayı Bartın-Karabük ve Bartın-Zonguldak yollarında da ulaşım yavaşladı. Sürücüler araçları ile yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Polis, kent merkezindeki kavşaklarda olası kazalara karşı önlem alarak, trafiği yönlendirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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