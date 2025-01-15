Telefon tamircisi ile müşterilerinin kavgası güvenlik kamerasında

Olay, dün saat 21.30 sıralarında, Tuna Mahallesi Hendekyanı Caddesi'ndeki cep telefonu tamir ve satış mağazasında meydana geldi. 4-5 kişilik grup cep telefonlarını şarj etmek için iş yerine girdi. Gruptaki bazı kişilerle, telefonları şarj etmesine izin vermeyen iş yeri sahibi arasında tartışma çıktı. Tartışma, kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis ekibi, kavgayı biber gazıyla müdahale edip sonlandırdı. Kavgaya karışan 5 kişi gözaltına alındı. Taraflar birbirinden şikayetçi olurken, olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

BARTIN'da cep telefonu tamir ve satış mağazası sahibiyle cep telefonlarını şarj etmek için dükkana giren grup arasında kavga çıktı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, kavgaya karışan 5 kişi gözaltına alındı.

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