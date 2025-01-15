Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Telefon tamircisi ile müşterilerinin kavgası güvenlik kamerasında

        BARTIN'da cep telefonu tamir ve satış mağazası sahibiyle cep telefonlarını şarj etmek için dükkana giren grup arasında kavga çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 16:34 Güncelleme: 15.01.2025 - 16:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Telefon tamircisi ile müşterilerinin kavgası güvenlik kamerasında
        ABONE OL

        BARTIN'da cep telefonu tamir ve satış mağazası sahibiyle cep telefonlarını şarj etmek için dükkana giren grup arasında kavga çıktı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, kavgaya karışan 5 kişi gözaltına alındı.

        Olay, dün saat 21.30 sıralarında, Tuna Mahallesi Hendekyanı Caddesi'ndeki cep telefonu tamir ve satış mağazasında meydana geldi. 4-5 kişilik grup cep telefonlarını şarj etmek için iş yerine girdi. Gruptaki bazı kişilerle, telefonları şarj etmesine izin vermeyen iş yeri sahibi arasında tartışma çıktı. Tartışma, kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis ekibi, kavgayı biber gazıyla müdahale edip sonlandırdı. Kavgaya karışan 5 kişi gözaltına alındı. Taraflar birbirinden şikayetçi olurken, olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Polis memuru eşinin ailesini katletti: 5 ölü!
        Polis memuru eşinin ailesini katletti: 5 ölü!
        G.Saray'dan Nelsson kararı!
        G.Saray'dan Nelsson kararı!
        Eczacı cinayetinde 4 yıl sonra sır perdesi aralandı!
        Eczacı cinayetinde 4 yıl sonra sır perdesi aralandı!
        Yasin Özcan, Aston Villa'da!
        Yasin Özcan, Aston Villa'da!
        Los Angeles'ta "alev hortumu" uyarısı!
        Los Angeles'ta "alev hortumu" uyarısı!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Dünyanın en gizemli ve korkutucu noktası!
        Dünyanın en gizemli ve korkutucu noktası!
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        Hadzabe Kabilesi'nin avcı-toplayıcı yaşamı
        Hadzabe Kabilesi'nin avcı-toplayıcı yaşamı
        Sahildeki kaçak tatil köyü yıkıldı!
        Sahildeki kaçak tatil köyü yıkıldı!
        Transferde 2 rakip birden!
        Transferde 2 rakip birden!
        Özel okul fiyatları Kraliyet'le yarışıyor
        Özel okul fiyatları Kraliyet'le yarışıyor
        Özdil “olağan dışı” demişti
        Özdil “olağan dışı” demişti
        "Gördüğünüze inanın, duyduğunuza değil"
        "Gördüğünüze inanın, duyduğunuza değil"
        Beraber olsalar da ayrılar
        Beraber olsalar da ayrılar
        Tarihî rekor kırıldı
        Tarihî rekor kırıldı
        S Sport’a yasa dışı bahis cezası
        S Sport’a yasa dışı bahis cezası
        Devletin adamından, halkın adamına geçiş…
        Devletin adamından, halkın adamına geçiş…

        Benzer Haberler

        Bartın'da zirvede kar güzelliği
        Bartın'da zirvede kar güzelliği
        Bartın Üniversitesinde "Avrupa Vizesi" alan program sayısı 19'a yükseldi
        Bartın Üniversitesinde "Avrupa Vizesi" alan program sayısı 19'a yükseldi
        Rusya'dan 1015 kruvaziyer yolcusu Amasra'ya geldi
        Rusya'dan 1015 kruvaziyer yolcusu Amasra'ya geldi
        Olta ucuna bağladığı canlı güvercinle av köpeğine eğitim yaptıran kişiye pa...
        Olta ucuna bağladığı canlı güvercinle av köpeğine eğitim yaptıran kişiye pa...
        Bartın'ın yükseklerinde kar güzelliği
        Bartın'ın yükseklerinde kar güzelliği
        Bartın Valisi Arslan'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
        Bartın Valisi Arslan'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı