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        Kanadı ağaçtaki iplere takılan karga kurtarıldı

        BARTIN´da ağaç dallarındaki iplere takılan karga, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kanadında kırıklar oluşan karga veteriner hekim tarafından tedaviye alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 19:09 Güncelleme: 21.01.2024 - 19:10
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        Kanadı ağaçtaki iplere takılan karga kurtarıldı
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        BARTIN´da ağaç dallarındaki iplere takılan karga, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kanadında kırıklar oluşan karga veteriner hekim tarafından tedaviye alındı.

        Kemerköprü Mahallesi Irmak kenarındaki kavak ağacının tepesindeki dallarda iplere kanadı takılan kargayı vatandaşlar fark etti. Durumun haber verilmesi üzerine Bartın Belediyesi İtfaiye ekipleri; ağaca merdiven uzatarak, kanadı ipe takılan kargayı bulunduğu yerden aldı ve kafese yerleştirdi. Kanadında kırık olduğu tespit edilen karga tedavisi için veteriner hekime götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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