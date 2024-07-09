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        Bartın'da 2 katlı ev yandı

        BARTIN'ın Ulus ilçesinde 2 katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 09:52 Güncelleme: 09.07.2024 - 09:55
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        Bartın'da 2 katlı ev yandı
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        BARTIN'ın Ulus ilçesinde 2 katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Ulus ilçesine bağlı Zafer köyü Karavelioğlu Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde Hasan Keleş'e ait 2 katlı evin mutfağında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden Keleş, durumu itfaiyeye haber verdi. Kısa süre sonra alevler evin tamamına yayıldı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını 1 saatte söndürdü. Betonarme ev kullanılamaz hale geldi.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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