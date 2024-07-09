Bartın'da 2 katlı ev yandı

Ulus ilçesine bağlı Zafer köyü Karavelioğlu Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde Hasan Keleş'e ait 2 katlı evin mutfağında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden Keleş, durumu itfaiyeye haber verdi. Kısa süre sonra alevler evin tamamına yayıldı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını 1 saatte söndürdü. Betonarme ev kullanılamaz hale geldi.

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