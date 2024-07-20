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        Bartın'da 3 saatte 9 kişi boğulma tehlikesi geçirdi, denize girmek yasaklandı

        BARTIN'ın İnkumu tatil beldesinde, mavi bayraklı plajda son 3 saatte denize giren 9 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 13:13 Güncelleme: 20.07.2024 - 13:15
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        Bartın'da 3 saatte 9 kişi boğulma tehlikesi geçirdi, denize girmek yasaklandı
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        BARTIN’ın İnkumu tatil beldesinde, mavi bayraklı plajda son 3 saatte denize giren 9 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. 2 metreye ulaşan dalgaların olduğu sahilde denize girmek yasaklanırken, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri vatandaşları sudan çıkardı.

        İnkumu tatil beldesinde 3 kilometre uzunluğundaki mavi bayraklı plaj, hafta sonunda tatilci akınına uğradı. Denizde 2 metreye ulaşan dalgalar oluşurken, saat 09.00 ile 12.00 saatleri arasında 9 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Bu kişiler, cankurtaranlar ve çevredekiler tarafından kurtarıldı. Dalgalara kapılan bir vatandaşın halat yardımıyla kurtarıldığı anlar da kameraya yansıdı.

        Denizdeki tehlike nedeniyle Bartın Valiliği, İnkumu, Güzelcehisar ve Mugada sahillerinde denize girmeyi yasakladı. İnkumu tatil beldesinde jandarma ekipleri ve cankurtaranlar düdük çalarak, denize girenleri çıkarttı. Güzelcehisar Plajı’nda ise sahil güvenlik komutanlığına bağlı ekipler, denizde anonslar yaparak, vatandaşların denizden çıkmalarını istedi. Rüzgarın öğleden sonra şiddetini artırması bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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