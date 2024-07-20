Bartın'da 3 saatte 9 kişi boğulma tehlikesi geçirdi, denize girmek yasaklandı

BARTIN’ın İnkumu tatil beldesinde, mavi bayraklı plajda son 3 saatte denize giren 9 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. 2 metreye ulaşan dalgaların olduğu sahilde denize girmek yasaklanırken, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri vatandaşları sudan çıkardı.

İnkumu tatil beldesinde 3 kilometre uzunluğundaki mavi bayraklı plaj, hafta sonunda tatilci akınına uğradı. Denizde 2 metreye ulaşan dalgalar oluşurken, saat 09.00 ile 12.00 saatleri arasında 9 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Bu kişiler, cankurtaranlar ve çevredekiler tarafından kurtarıldı. Dalgalara kapılan bir vatandaşın halat yardımıyla kurtarıldığı anlar da kameraya yansıdı.